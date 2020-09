De eerste iPadOS 14.2 beta is uitgebracht. Apple start met testen van de iPadOS 14.2, allereerst voor ontwikkelaars. In dit artikel praten we je bij.

Samen met de iOS 14.2 beta heeft Apple ook een nieuwe beta uitgebracht voor iPadOS 14.2. Deze update bevat vermoedelijk dezelfde verbeteringen als in iOS 14.2, maar dan geoptimaliseerd voor de iPad. Maar brengt deze aankomende versie ook nog verbeteringen speciaal voor de iPad? We praten je bij over de iPadOS 14.2 beta.

Mocht je je afvragen waar iPadOS 14.1 is gebleven: we denken dat deze update nog steeds uitkomt, maar alleen bugfixes bevat en geen nieuwe functies. Van iOS 14.1 zal dan geen beta verschijnen, maar het verschijnt meteen voor het brede publiek en staat voorgeïnstalleerd op de nieuwe toestellen die in oktober verschijnen. Apple gebruikt iPadOS 14.2 alvast om aanstaande functies voor het najaar te testen, samen met ontwikkelaars.



Meest recente iPadOS 14.2 Beta

iPadOS 14.2 Beta 1

18 september 2020 – iPadOS 14.2 Beta 1 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars. De nieuwe functies zijn in ieder geval hetzelfde als in iOS 14.2. Daarover lees je meer in ons artikel over de iOS 14.2 beta.

Bekijk ook Eerste iOS 14.2 beta nu beschikbaar voor ontwikkelaars: dit is er nieuw Apple heeft de eerste beta van iOS 14.2 uitgebracht. Ontwikkelaars kunnen aan de slag met deze allereerste beta, die kort na het verschijnen van iOS 14 wordt uitgebracht. Lees hier wat er nieuw is.

Heb je zelf nog iets ontdekt in iPadOS 14.2 beta? Laat het dan weten in de reacties.

iPadOS 14.2 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta downloaden via Apple’s ontwikkelaarswebsite. Daar vind je het juiste betaprofiel om op je iPad te installeren. Doorgaans zijn er twee manieren voor het installeren van de update. Je kan het zogenaamde Restore Image downloaden en die vervolgens via de Finder op de Mac of iTunes op Windows op je iPhone zetten. Een andere manier is door het juiste betaprofiel te downloaden en de beta over-the-air te installeren. Vorig jaar koos Apple in eerste instantie alleen voor de eerste optie en mogelijk is dat nu ook het geval.

Wanneer verschijnt de publieke beta?

De publieke beta verwachten we over een paar dagen. Het installeren van de publieke beta van iOS vereist wel dat je het juiste betaprofiel hebt en bent aangemeld voor Apple’s betaprogramma.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iPadOS 14.2 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 14.2-beta’s. We verwachten iPadOS 14.2 in oktober 2020.

iPadOS 14.2 Beta 1: 18 september (verschenen)

iPadOS 14.2 definitief: oktober 2020 (verwacht)

Over iPadOS 14.2

iPadOS 14.2 is mogelijk de eerste aanvullende update voor de iPad van iOS 14. iPadOS 14 bracht heel veel verbeteringen, verbeterde prestaties en een vernieuwd ontwerp. Zo kun je overal schrijven met de Apple Pencil dankzij Scribble, maar je vindt er ook de vele verbeteringen die je kent uit iOS 14. We verwachten dat Apple in deze nieuwe versies enkele nieuwe functies nog verder verbeterd heeft. Wil je meer weten wat er nieuw is in iPadOS 14, lees dan ons overzicht met de belangrijkste functies.

Bekijk ook iPadOS 14 nu te downloaden: de grote update voor je iPad iPadOS 14 is nu te downloaden voor iedereen met een geschikte iPad. De update voor de iPad bevat diverse verbeteringen, waaronder voor Safari, multitasking en heel veel andere nieuwe functies. Dit moet je weten over iPadOS 14.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iPadOS 14 beta’s, lees je in ons aparte artikel.

Bekijk ook iOS 14 beta problemen: dit kun je eraan doen Is je batterij door de iOS 14 beta sneller leeg? Doen apps het niet meer als je iPadOS 14, of vallen de prestaties tegen? In dit artikel leggen we uit welke iOS 14 beta problemen er zijn en hoe je hiermee omgaat.