De iPhone mini, ooit een geliefd model onder liefhebbers van compacte smartphones, lijkt definitief uit het assortiment van Apple te verdwijnen. Analist Mark Gurman van Bloomberg heeft in een recente Q&A bevestigd dat Apple geen plannen heeft om in de nabije toekomst een nieuwe iPhone mini te lanceren.

Het einde van het mini telefoontijdperk?

De iPhone mini, ooit geprezen als een verademing in een markt gedomineerd door steeds groter wordende smartphones, lijkt nu definitief tot het verleden te behoren. De kleine krachtpatser, die met de iPhone 12-serie zijn intrede deed, wist een nichepubliek te veroveren met zijn compacte formaat en vlaggenschip-specificaties. Echter, de verkoopcijfers bleven consistent achter bij de grotere modellen, wat uiteindelijk bij de iPhone 14-serie leidde tot het stopzetten van de productlijn.

De iPhone SE 2022, met zijn 4,7-inch scherm, was tot voor kort nog de enige optie voor liefhebbers van een compacte iPhone. Echter, door de nieuwe EU-regelgeving die Lightning-aansluitingen verbiedt, is ook dit model uit de handel genomen. En de opvolger, de iPhone 16e, is van hetzelfde formaat als de gewone iPhone 14 met een 6,1-inch display.

Geen opvolger in zicht

Volgens de laatste voorspellingen van Mark Gurman hoeven liefhebbers van compacte iPhones ook de komende jaren niet te rekenen op een herintroductie van een klein model. Zowel de verwachte iPhone 17- als de iPhone 18-serie lijken geen kleine variant te krijgen. Deze voorspelling volgt op de trend van de iPhone 15- en 16-modellen, die allemaal schermen hadden tussen de 6,1- en 6,9-inch. Dit staat in schril contrast met de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini, die beide een 5,4-inch display hadden. Het lijkt erop dat Apple vasthoudt aan grotere schermen, aangezien de iPhone 17-reeks naar verluidt ook weer schermen in het bereik van 6,3- tot 6,9-inch zal krijgen. Dit betekent dat consumenten die een compacte iPhone verkiezen, zich moeten schikken in het feit dat de toekomst van de iPhone er een is van grotere toestellen.

Hoewel er altijd geruchten zullen blijven rondzingen over een mogelijke terugkeer van de iPhone mini, lijkt dat voor Apple een gepasseerd station en lijkt zich nu volledig te richten op grotere schermen.

