Review: Logitech ERGO K860-toetsenbord

De Logitech ERGO K860 heeft een bijzonder uiterlijk: dit toetsenbord is in tweeën gesplitst waardoor je volgens de fabrikant een natuurlijker houding aanneemt en minder last krijgt van allerlei kwaaltjes. Wij hebben de K860 getest om te kijken of dat zo is.

Hoe handig is een ergonomisch toetsenbord?

Zeker nu we wat meer thuiswerken is het opvallend dat er zo weinig aandacht is voor een ergonomische werkhouding. Er zullen heel wat mensen zijn die momenteel aan de keukentafel hun werk doen en niet op een ergonomische bureaustoel zitten. Ook wat muizen en toetsenborden betreft valt er nog wel wat te verbeteren. Als Mac-gebruiker was je tot nu toe vooral aangewezen op Microsoft en een paar kleinere merken, maar met de ERGO K860 heeft ook Logitech een volwaardig ergonomisch toetsenbord – en die stelt niet teleur. Toch moet je even goed nadenken voordat je dit koopt.

Reviewtekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny), getest in maart 2021. Het toetsenbord is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.



We hebben er nu een paar weken op zitten typen en eerlijk is eerlijk: het is wel even wennen. De K860 heeft een gesplitst toetsenbord voor de linker- en rechterhand en werkt draadloos. Je kunt het combineren met een gewone muis of met de eveneens ergonomische verticale muis van Logitech die we eerder hebben besproken. Dit toetsenbord heeft een adviesprijs van 119 euro maar is bij diverse winkels een tientje goedkoper

Logitech ERGO K860 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Type: ergonomisch toetsenbord

Kleur: donkergrijs

Toetsenbordindeling: VS

Mechanisme: schaar

Verbinding: Bluetooth LE

Batterijduur: 2 jaar op twee AAA-batterijen

Afmetingen: 233 × 456 × 48 mm

Gewicht: 1160 g

Adviesprijs €119,-

Prijs bij diverse winkels: ca. €109,- (ook bij Coolblue)

Design van de K860

Ergonomische toetsenborden zoals deze heb je vast wel eens eerder gezien. De K860 heeft een gesplitst toetsenbord met een verhoging in het midden, zodat je handen als het ware tegen een heuvel aan liggen. Ook is er een polssteun aanwezig, waardoor er volgens de fabrikant 54 procent meer polsondersteuning is dan bij een regulier toetsenbord. Je kunt de K860 ook staand gebruiken als je bijvoorbeeld een standing desk hebt.

Met afmetingen van 233 x 456 x 48mm en een gewicht van 1160 gram is dit een behoorlijk fors toetsenbord. Je zult dus wel even ruimte moeten maken op je bureau. Er zijn nog meer ergonomische toetsenborden verkrijgbaar, zoals de Logitech K350, Microsoft Sculpt en Surface Ergonomic Keyboard of minder bekende merken zoals de Kinesis Freestyle2 en Adesso Tru-Form 150.

Van alle modellen die we bekeken hebben, spreekt deze K860 ons echter het meeste aan. De toetsen zijn low profile, wat inhoudt dat ze net als op het standaard Apple-toetsenbordje een niet zo heel grote travel hebben. Ze steken dan ook niet een centimeter boven het toetsenbord uit, maar eerder 2-3 mm. Een numeriek toetsenblok is ook aanwezig. De toetsen zelf zijn concaaf (met deuk), terwijl de functietoetsen convex (met bolling) zijn.

De twee helften en het gebogen deel moeten ervoor zorgen dat er minder spanning staat op je gewrichten, spieren en dergelijke zodat je minder snel RSI krijgt. Daarnaast is er een polssteun aanwezig, die gemaakt is van drie lagen zachte vulling. De polssteun lijkt er los aan te zitten, maar als je onderkant van het toetsenbord bekijkt ontdek je al snel dat hij niet te verwijderen is. Jammer, want misschien wil je een andere polssteun gebruiken als deze versleten is. Wel praktisch is dat de bovenkant is gemaakt van afwasbare plastic met textielopdruk, zodat je makkelijk kunt reinigen. Daaronder zit een laag memoryfoam, die wat meer steun geeft. Al met al vinden we de polssteun erg comfortabel in gebruik.

Er zijn aan de onderkant ook twee voetjes aanwezig, die op twee standen instelbaar zijn: 4 of 7 graden. Normaal vind je dergelijke pootjes aan de achterkant, maar hier zitten ze verrassend genoeg aan de voorkant. Ze zijn optioneel uit te klappen als je nog meer verhoging wil. Je hangt dan een beetje over je toetsenbord heen als je aan het typen bent. Dit moet leiden tot minder spierspanning en een natuurlijker houding. Het openklappen van de voetjes is handig voor mensen die staand werken, maar ook voor mensen die wat langer zijn en hun stoel wat hoger hebben staan ten opzichte van hun bureau. Zij hangen normaal gesproken misschien al wat meer over hun toetsenbord heen.

Het toetsenbord werkt ongeveer twee jaar op een setje van twee AAA-batterijen en is geschikt voor macOS 10.13 en later, maar ook voor Windows 7, 8 en 10. Eventueel kun je het gebruiken om teksten op je iPhone te tikken, al is zo’n gigantisch toetsenbord wel wat overkill. Je kunt het toetsenbord met drie verschillende apparaten koppelen.

Logitech ERGO K860 in gebruik

Het toetsenbord moedigt je aan om je handen natuurlijker te plaatsen. Toch vonden we dat het wel even wennen was, zo’n gesplitst toetsenbord, zeker als je met tien vingers blind typt. Je bent bepaalde afstanden tussen letters gewend en dat ligt op zo’n gebogen oppervlak toch net iets anders. Ben je al gewend aan een gesplitst toetsenbord, dan is de K860 echt een aanrader.

In het begin maakte in veel fouten tijdens het typen. Ik miste de twee toetsen met ribbels (F en J) waarmee je je oriëntatie terugvindt op een Apple-toetsenbord. Toetsen in het midden zoals de T, Y en B kon ik wat minder makkelijk vinden. Soms pak ik die wel eens met de verkeerde vinger (bijvoorbeeld een T met de rechterwijsvinger als vlak daarna een toets komt die je links moet typen), maar dat kan bij dit toetsenbord niet. Het gebeurde ook wel eens dat ik halverwege een chatgesprek al op de verzendknop had gedrukt. Ik moest wat meer zoeken naar toetsen zoals de Backspace en had het idee dat de toetsen op het wat vlakkere gedeelte ook wat verder uit elkaar zitten. Heb je jarenlang ‘musle memory’ opgebouwd met Apple’s toetsenborden, dan gaat het niet vanzelf.

Ik kon minder snel typen en maakte meer fouten. Ik denk dat dit een punt van overweging is bij veel ergonomische hulpmiddelen: je moet eraan wennen. Als je al last hebt van polsen en schouders ben je wat meer gemotiveerd om die tijd erin te investeren. Heb je geen last, dan is het soms wat moeilijk om gemotiveerd te blijven en lonk je al snel weer naar je vertrouwde toetsenbord, waarop alles veel sneller gaat.

Wel is het zo dat je je polsen en handen relatief stil kunt houden en dat je houding iets verbetert. Die ervaring kan per persoon verschillend zijn. De toetsaanslag is prettig. Je kunt de toetsen goed indrukken en voelt en hoort een klikgeluid, zodat je zeker weet dat je de toets goed hebt ingedrukt. Gezien de prijs hadden we graag ook een oplaadbare batterij aangetroffen, maar die zit er niet in. Gelukkig heeft dit toetsenbord een waanzinnig lange batterijduur, dus dat maakt weer veel goed. Ook hadden we graag toetsenbordverlichting gezien, maar het enige extraatje wat erop zit is een aan/uitknop, die enigszins verstopt zit.

Logitech levert ook een USB-adapter mee voor draadloze verbindingen, maar die heb ik niet gebruikt. Het werkte meteen uit de doos goed met Bluetooth. Ik ben geen fanatieke gebruiker van functieknoppen, dus de speciale knoppen voor schermafdruk en het openen van de rekenmachine gingen wat langs me heen. Wel vond ik de knop om je Mac te vergrendelen erg handig. Dat scheelt weer een toetscombinatie indrukken (Ctrl + Command + Q).

Score 8 Logitech ERGO K860 €119 Voordelen + Robuuste uitvoering

Veel opties, zoals hoogtestandjes en functieknoppen

Comfortabele houding met goede ondersteuning voor je pols

Low-profile toetsen zoals het Apple-keyboard

Heel lange batterijduur

Geen dongle nodig, is bovendien weg te stoppen in het toetsenbord zelf Nadelen – Typen is heel erg wennen

Geen verlichte toetsen

Geen oplaadbare batterij

Polssteun niet verwijderbaar

Neemt veel ruimte in

Conclusie Logitech ERGO K860 toetsenbord

Dit is het eerste écht ergonomische toetsenbord van Logitech, die nog een stap verder gaat dan de gesplitste Logitech K350. Het typen is comfortabel, maar we hadden wel grote moeite om gewend te raken aan de vorm. Het was lastig om op de tast weer de juiste knoppen te vinden. Van de gesplitste toetsenborden die we in de winkel bekeken hebben, sprak deze ons het meeste aan: het is robuust uitgevoerd en heeft veel opties, zoals meerdere hoogtes. Of het iets voor jou is, is echter heel persoonlijk. Wil je de tijd investeren om eraan te wennen, dan is het zeker de moeite. Maar voor veel mensen zal een ‘traditioneel’ toetsenbord eigenlijk prima zijn.

Logitech ERGO K860 kopen

Dit toetsenbord is inmiddels goed verkrijgbaar bij Nederlandse winkels in de VS-toetsenbordindeling. Een AZERTY-versie voor België is wat lastiger te vinden.