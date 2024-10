De Belkin BoostCharge Pro BPD005 kwam vorig jaar goed uit onze review. De powerbank met een capaciteit van 10.000 mAh is vooral handig omdat er een Apple Watch-puck ingebouwd zit. Dit helpt je uit de brand (haha) als je buitenshuis opeens ontdekt dat je Apple Watch niet goed is opgeladen of sneller leeg gaat dan verwacht. De powerbank biedt 7,5 Watt output voor snelladen van de Apple Watch en 20 Watt voor snelladen van andere apparaten. Maar bij dat supersnel opladen ligt waarschijnlijk het probleem. Volgens Belkin kunnen de batterijcellen van het apparaat “onder bepaalde omstandigheden” oververhit raken door een productiefout, wat een potentieel brandgevaar oplevert.

Belkin BoostCharge Pro BPD005 is onveilig

Belkin benadrukt dat er tot nu toe geen verwondingen zijn gemeld. Ook zijn andere draadloze opladers uit het assortiment gewoon veilig. Let dus even op de vorm en het typenummer van deze powerbank, want Belkin verkoopt talloze producten die allemaal BoostCharge heten. Het gaat om de zwarte staafvorming powerbank met geïntegreerde Apple Watch-lader. Hij doet wat ons betreft wel wat denken aan de opbergdoos van een elektrische tandenborstel. De powerbank is bekleed met een zwarte rubberachtige coating en heeft één usb-c poort voor in/uit stroomtoevoer.

Om mogelijke gevaren te voorkomen, raadt Belkin kopers van het getroffen model aan om de lader onmiddellijk uit gebruik te nemen en los te koppelen van alle stroombronnen. Je krijgt het advies om de powerbank op een veilige en droge plaats op te bergen, uit de buurt van brandbare materialen of andere potentiële bronnen van gevaar. Verder waarschuwt Belkin nadrukkelijk dat je de batterij niet bij het conventionele huisvuil moet gooien.

Ironisch genoeg geeft Belkin zelf in de verkoopteksten aan:

Stay safe while charging

Overvoltage protection assures fast, safe power to your devices.

Bezitters van een dergelijke powerbank kunnen hier de veiligheidswaarschuwing vinden in PDF-formaat. Vervolgens kunnen ze op dit formulier geld terugvragen. Je moet het serienummer van de batterij invullen en het aankoopbewijs en productfoto’s opsturen. Terugsturen van het accessoire is niet strikt noodzakelijk. Voor verdere vragen kun je terecht bij de klantenservice van Belkin, in Nederland op nummer 0900-0400790 en in België op nummer (32) 025855189.

Opvallend is dat heel wat winkels deze powerbank nog gewoon in het assortiment hebben. Als alternatief zou je deze powerbank met Apple Watch-lader van Otterbox kunnen aanschaffen. Die kost bovendien maar een kwart van de prijs.