De Twelve South HoverBar Duo is een soort monitor-arm voor je iPad, die je op allerlei manieren kunt gebruiken. Wij hebben de HoverBar Duo getest en vertellen in deze review over onze ervaringen.

HoverBar Duo: een veelzijdige houder

Er waren natuurlijk al meer varianten van de HoverBar, maar deze is de meest veelzijdige tot nu toe. Je kunt ‘m gebruiken voor videogesprekken, om foto’s te maken en om comfortabel aan je bureau werken. Hij is gemakkelijk te roteren en in hoogte te verstellen – al wekt de promotievideo wel ietwat overdreven verwachtingen.

De HoverBar Duo is verkrijgbaar voor rond de 80 euro bij diverse winkels en bij de fabrikant zelf. In het laatste geval moet je rekening houden met bijkomende kosten voor verzending en eventuele importheffingen. Bij Amazon ligt de prijs iets boven de 100 euro en daarmee relatief hoog.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juni 2021. De HoverBar Duo is beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Twelve South HoverBar Duo in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Verkrijgbaar in zwart

Aanpasbare hoogte, hoek en positie

Te gebruiken met verzwaarde voet of bureauklem (beide meegeleverd)

Geschikt voor alle iPad-modellen, alle generaties

Ook geschikt voor de meeste iPhones, van 5″ breed tot 8,68″ breed

Maximum lengte en breedte voor houder: 220mm x 127mm

Maximum lengte en breedte voor bureauklem: 34mm x 10mm

Verkrijgbaar voor ca. 80 euro bij Appelhoes, Amazon en andere winkels

Deze houder is te gebruiken op je bureau, in de keuken, in winkels en overal waar je handsfree wilt werken, bijvoorbeeld bij het opnemen van een kookvideo. De arm zorgt er ook voor dat de iPad op ooghoogte staat tijdens FaceTime- en andere videogesprekken. Dit filmpje geeft een goede (maar tegelijk iets te optimistische) indruk van de mogelijkheden.

De video laat voor het gemak niet zien hoe je de tablet in de houder plaatst, want daar heb je wel wat kracht voor nodig. En de tablet gaat in de video ook niet wiebelen als je op het scherm typt. Logisch dat de fabrikant het niet laat zien, maar het zijn wel punten waar je tijdens realistisch gebruik tegenaan loopt.

Twelve South HoverBar Duo: verpakking en design

De HoverBar Duo is verpakt in een praktische doos: bij het openen zie je meteen alle onderdelen liggen. Een instructie hoe je alles in elkaar moet zetten zit er niet bij, maar dat wijst zich eigenlijk vanzelf. Je kunt de verzwaarde voet gebruiken, of de meegeleverde tafelklem. Omdat mijn bureau nogal kostbaar is, koos ik voor de voet. Bovendien is de tafelklem alleen geschikt voor vrij dunne tafels, niet voor je handgemaakte kloostertafel van 5 cm dik.

De arm heeft een stevige constructie en is voor het grootste deel gemaakt van metaal. De arm is ergonomisch en op allerlei manieren aanpasbaar: je kunt heen en weer zwenken, op en meer bewegen en het scherm roteren. Zo vind je altijd wel de juiste kijkhoek en ben je altijd vanuit een flatteuze hoek in beeld. Je kunt 360 graden ronddraaien, zodat je ook iemand anders op je scherm kunt laten kijken.

De scharnierpunten zitten op twee plekken: eentje bij de voet en de andere halverwege de arm. Je kunt ze vooruit en achteruit knikken. De voet is tamelijk zwaar, maar of dat voldoende is, is afhankelijk van de tablet die je gebruikt. Bij een 12,9-inch iPad Pro merkten we dat je de arm niet te ver kunt uittrekken, anders loop je namelijk kans dat de constructie voorover tuimelt.

De voet is bedekt met zwart plastic met Twelve South-logo en een uitsparing voor je Apple Pencil. Heb je een iPad Pro, dan kun je niet je Pencil opladen terwijl deze in portretstand in de houder hangt. De klem is eveneens bedekt met plastic en voorzien van rubber bekleding om krassen te voorkomen.

In plaats van de verzwaarde voet kun je ook de tafelklem gebruiken. Deze kun je op allerlei manieren monteren, bijvoorbeeld aan een bureau, maar ook aan een keukenkastje of aan een hoog bevestigingspunt boven je hoofd. Hiervoor gebruik je de meegeleverde inbussleutel. Net als de arm is deze tafelklem gemaakt van metaal met wat plastic details en geeft het een robuuste indruk. Dat je de HoverBar Duo op heel veel manieren kunt bevestigen is een duidelijk pluspunt, al heb je wel wat kracht nodig om alles goed vast te maken.

HoverBar Duo in gebruik

Tijdens het gebruik merkten we een aantal handige en minder handige punten. De iPad mini moet je altijd liggend in de houder stoppen, zodat hij zo breed mogelijk is. Hang je de iPad in portretstand in de houder, dan glijdt ‘ie gaandeweg omlaag.

Dit geldt trouwens ook voor de meeste iPhones. Zelfs de iPad 12 mini past er in liggende weergave in. Eventueel kun je een hoesje gebruiken om de iPhone dikker en stroever te maken. Op zich is het niet erg dat je de iPad mini en iPhones liggend in de houder moet plaatsen; je kunt de arm immers op elke gewenste manier buigen en kantelen.



Als je de iPad mini in portretstand in de houder plaatst, glijdt ‘ie langzaam naar beneden omdat hij niet breed genoeg is. Je moet de iPad mini daarom liggend plaatsen. De Venus van Cupertino iPad-houder hebben we wel eens vaker besproken, maar is helaas niet meer verkrijgbaar.

De stevige constructie betekent overigens wel dat je wat kracht nodig hebt om de stand van de arm aan te passen. In de video ziet het er allemaal moeiteloos uit, maar in werkelijkheid moet je toch wel stevig de voet vasthouden om te draaien en te kantelen. Wat ons betreft geen probleem; je bent toch niet steeds aan het aanpassen en we hebben liever een wat stugge constructie dan een arm die al na een paar dagen lam is.

Vind je dat de HoverBar Duo te stug is, dan zou je er wat WD-40 op kunnen spuiten of met de inbussleutel alles iets losser kunnen draaien.

Het in de klem plaatsen van je iPad kost uiteraard ook wat kracht. Hier kun je het beste twee handen voor gebruiken. Hangt de iPad eenmaal in de klem, dan kan het nodig zijn om ‘m iets te verschuiven zodat je tijdens het hangen kunt opladen.

Toch is de HoverBar Duo niet helemaal perfect. Als je de arm te ver uittrekt gaat de constructie wiebelen als je op het scherm tikt. Dit zou meteen nog zwaardere voet opgelost kunnen worden, maar je kunt het eventueel zelf ook (op een lelijke manier) kunnen oplossen: door een baksteen of een ander zwaar item op de voet te leggen. Misschien heb je nog een presse-papier die je niet meer gebruikt, of een deurstop die mooi genoeg is om op je bureau te leggen.

Gebruik je een toetsenbord en muis, dan heb je dit wiebelprobleem niet. En als je de arm wat minder ver uitstrekt heb je er ook geen last van.

Voor wie is de Twelve South HoverBar Duo?

Er zijn eigenlijk weinig alternatieven voor de HoverBar Duo. Andere fabrikanten maken wel fietshouders en autohouders, zelfs tablethouders voor aan de autostoel. Maar een universele tablethouder voor op tafel is moeilijker te vinden.

Toch is de HoverBar Duo niet 100% uniek. Je kunt merkloze scharnierarmen vinden zoals je ook bij bureaulampjes ziet en als je daar een iPhone- of iPad-houder aan vastmaakt (bijvoorbeeld van een selfiestick) heb je een relatief goedkope oplossing. Een voorbeeld zie je hier voor maar €17. UGREEN maakt ook diverse houders die hierop lijken (hier vind je nog veel meer). Is dit wat je zoekt, dan kun je de €80 die de HoverBar kost in je zak houden.

Zoek je echter een professioneel uitziende houder voor je bureau en heb je geen zin om iets van wisselende kwaliteit in huis te halen, dan heb je met de HoverBar Duo een praktische en vrij risicoloze aanschaf. Eerder hebben we diverse varianten van de HoverBar gebruikt, toen deze nog voorzien was van een flexibele arm die aan je iMac vastzat. Maar de HoverBar Duo is eigenlijk veelzijdiger: niet alleen als tweede scherm naast je Mac (met Sidecar), maar ook als praktische houder om te werken op je iPad.

Vaak zijn dergelijke houders alleen geschikt voor smartphones of alleen voor tablets. Soms werkt het met een voet, soms met een klem. En soms kun je alleen in staande weergave gebruiken, of alleen in liggende weergave. HoverBarDuo biedt in al deze gevallen beide mogelijkheden aan en is daarmee het meest veelzijdig.

Score 8.5 Twelve South HoverBar Duo ca. €80 Voordelen + Op vele manieren verstelbaar, draaibaar en kantelbaar

Acceptabel geprijsd, ook vanwege de universele maat

Praktisch en veelzijdig, komt op allerlei momenten van pas

Stevige constructie van metaal, kan eventueel wat losser worden gedraaid

Perfect voor een ergonomische houding

Altijd goed in beeld tijdens videogesprekken

Simpel design, valt niet op Nadelen – Stugge constructie, vereist kracht om van houding te veranderen

Wisselen tussen voet en tafelklem is veel gedoe

Kan Apple Pencil niet opladen tijdens gebruik

Tafelklem alleen geschikt voor dunne tafels

Bij zware tablets kun je de arm niet te ver uitstrekken; het wordt dan instabiel

Conclusie Twelve South HoverBar Duo review

De HoverBar Duo is een erg praktische arm voor je tablet, waarmee je je scherm precies op de juiste hoogte en onder elke gewenste hoek kunt instellen. Dit geeft je erg veel vrijheid qua toepassingsmogelijkheden: van het filmen van je kookvideo’s tot het schrijven van een lange tekst op je iPad: het komt op allerlei manieren van pas.

Zeker voor mensen die veel werk op hun iPad uitvoeren of handsfree video’s willen kijken is de HoverBar Duo perfect. Het enige minpuntje is dat je niet makkelijk kan wisselen tussen voet en bureauklem. En eigenlijk zou ik de HoverBar Duo wel willen meenemen op vakantie, om op een hotelkamer wat te kunnen werken en video’s te kijken. Maar daarvoor is ‘ie net te zwaar.

Verkrijgbaarheid

De Twelve South HoverBar Duo is verkrijgbaar bij de Apple Store, Appelhoes, Amazon en andere winkels. Je kunt ook rechtstreeks bij de fabrikant kopen voor $80 maar dan komen er nog wel kosten bij.