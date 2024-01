No Man’s Sky

Terwijl de afgelopen tijd veel ogen gericht waren op Starfield, is dat lang niet de enige ruimteavonturengame die onze aandacht verdient. Recent voegde ontwikkelaar Hello Games bovendien een grote Echo-update toe, die voor het eerst sinds de release een nieuw ras introduceerde. Ook werd er een nieuwe verhaallijn aan de game toegevoegd. No Man’s Sky werd al in 2016 voor het eerst uitgebracht, maar is door de jaren heen veelvuldig van updates voorzien. Sinds juni 2023 is de game ook te spelen op Mac. No Man’s Sky is (nog) niet te downloaden via Apple’s App Store, maar is wel verkrijgbaar via Steam.