Eens in de zoveel tijd brengt YouTube nieuwe functies uit voor de mobiele app. Eerder dit voorjaar verschenen de chapters in YouTube-video’s en sinds iOS 14 en tvOS 14 kun je YouTube in 4K-bekijken op je Apple toestellen. De videospeler, het belangrijkste onderdeel van de YouTube-app, is de afgelopen jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven. Nu kondigt YouTube een aantal handige nieuwe functies voor de videospeler aan. De belangrijkste toevoeging is de mogelijkheid om fullscreen te gaan door te vegen.



YouTube videospeler vernieuwd: vegen voor fullscreen

Als je in de huidige speler een filmpje fullscreen wil kijken, moet je je toestel kantelen of op het icoontje rechtsonder in de video tikken. De eerste optie is niet altijd beschikbaar, omdat je bijvoorbeeld je richtingsslot ingeschakeld hebt. De tweede optie is vaak omslachtig, omdat je eerst op de video moet tikken om de knoppen uberhaupt zichtbaar te krijgen. Daarom komt de vernieuwde optie als geroepen. Het enige wat je voor fullscreen hoeft te doen is op een video omhoog vegen. Wil je weer terug naar de kleinere speler, veeg dan naar beneden.

Ook andere functies zijn sneller te bereiken. In de nieuwe speler krijgt de knop voor ondertiteling een nieuwe plek, namelijk direct rechtsboven in de video. Ook de schakelaar voor autoplay, waarmee direct een volgende video afgespeeld wordt, krijgt een nieuwe prominente plek middenmoten tijdens het kijken van de video. Een andere prettige nieuwe functie is het wisselen tussen het resterend aantal minuten en het aantal minuten dat de video bezig is. Je hoeft hiervoor alleen maar op het tijdstip te tikken.

Tot slot rolt YouTube een functie uit waarmee er suggesties voor bepaalde acties in beeld verschijnen. Denk aan het kantelen van je toestel om een VR-video te bekijken. Dit verschijnt onderin beeld, boven de tijdsbalk van je video. YouTube zegt dat ze met nog meer van soortgelijke suggesties komen. Alle verbeteringen in de YouTube videospeler worden de komende weken uitgerold. Als je de nieuwe functies nog niet ziet, dan ligt dat dus niet aan jou.

Een andere handige functie die al enige tijd beschikbaar is, is het snel vooruit of terugspoelen in YouTube door twee keer op het scherm te tikken. In onze tip lees je hoe dat werkt. Wil je meer YouTube-tips, dan lees je onze gids.