YouTube voegt hoofdstukken toe aan video’s

YouTube-hoofdstukken

Bij podcasts zoals de iCulture Podcast ken je het misschien al: hoofdstukken! Daarmee kun je precies naar het fragment springen waar je in geïnteresseerd bent. Met YouTube-video’s is dat vanaf nu ook mogelijk, zowel op je smartphone en tablet als via de browser op de desktop. Dit maakt het zoeken naar een bepaald onderwerp binnen de video een stuk makkelijker. Vooral bij lange video’s kan het frustrerend zijn als je eindeloos moet scrubben om net dat ene fragment te vinden.



Tot nu toe was de enige oplossing dat anderen alvast een lijstje met tijdstippen hadden gemaakt, zodat je weet naar welk tijdstip je moet springen. Met chapters oftewel hoofdstukken wordt het een stuk makkelijker. De maker van een video zet de tijdstempels in de video. Vervolgens zie je tijdens het scrubben een beschrijving van onderwerpen in beeld, vlakbij de miniaturen. Dit zoekt makkelijker.

0:00 We heard you and added Video Chapters.

0:30 You liked it.

1:00 Now it's official: Video Chapters are here to stay.

1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.

2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW — YouTube (@YouTube) May 28, 2020

De maker van een video moet dit toevoegen aan de hand van labels tijdens het uploaden. Er moeten ten minste drie hoofdstukken van 10 seconden of langer in zitten en het eerste hoofdstuk moet beginnen bij 0:00. YouTube was al een tijdje bezig om hiermee te experimenteren. Het kan dus zijn dat jij het al langer had. Vanaf nu wordt het wereldwijd uitgerold voor iedereen.

Lees ook onze andere handige YouTube-tips: