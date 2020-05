Apple introduceerde in iPadOS 13.4 uitgebreide ondersteuning voor een muis en trackpad op de iPad. Het werken op een iPad met een muis of trackpad via de speciale iPad-cursor is daardoor een stuk makkelijker, waardoor de iPad ook meer op een laptopvervanger lijkt. Apple voegde zelf onlangs al ondersteuning toe aan haar eigen iWork-apps, maar op de Microsoft-versies moeten we nog even wachten. TechCrunch schrijft dat Microsoft er nu aan werkt.



Microsoft Office krijgt muis-ondersteuning op iPad

Volgens TechCrunch moet de cursor-ondersteuning in het najaar beschikbaar zijn in Word, PowerPoint en Excel. Er is echter een kans dat het al eerder toegevoegd gaat worden. De Office-apps zijn op iPad nog drie losstaande apps, dus Microsoft kan de updates geleidelijk de komende maanden uitrollen. Dankzij de update moet het een stuk makkelijker zijn om tekst te selecteren, cellen te vergroten en animaties aan dia’s toe te voegen.

Op de iPhone vinden we Word, PowerPoint en Excel inmiddels in één overkoepelende Office-app, maar op de iPad is deze nog niet beschikbaar. Op den duur komt deze wel, maar vooralsnog moet je het dus met de losse apps doen. Onlangs schreven we nog dat Microsoft Office binnenkort ondersteuning krijgt voor meerdere vensters, zodat je aan twee documenten tegelijk kan werken.

Wil je weten hoe de iPad-cursor ontstaan is? In een interview met Craig Federighi lees je er meer over. In onze tip leggen we uit wat de mogelijkheden zijn om je iPad met een muis of trackpad te bedienen. Lees ook alles over het installeren van Microsoft Office op de iPad.