Heeft Apple per ongeluk zijn mond voorbij gepraat? In de releasenotes van een bekende app wordt melding gemaakt over een 2020-versie van de 16-inch MacBook Pro. Maar het gaat hier niet om een model met Apple-chip.

Het is redelijk onvoorspelbaar wanneer Apple nieuwe Macs aankondigt. Er zijn meestal aankondigingsmomenten in het voorjaar, in de zomer en in oktober, maar dit jaar lijkt november een belangrijke maand te worden. Apple heeft eerder al laten weten dat de eerste Mac met Apple Silicon nog dit jaar zou verschijnen, dus dat er iets nieuws aan zit te komen is geen verrassing. De 16-inch MacBook Pro lijkt daarvoor niet het juiste model, maar een nieuwe Intel-versie is niet geheel onwaarschijnlijk.



‘Apple verklapt nieuwe 16-inch MacBook Pro 2020’

Apple heeft onlangs een update uitgebracht van Boot Camp, de app waarmee je Windows op een Mac kan draaien. In de releasenotes van de nieuwste versie (6.1.13) staat vermeld dat er een stabiliteitsprobleem opgelost is op onder andere de 16-inch MacBook Pro. Apple spreekt daarbij over zowel een 2019- als 2020-versie. Tot op heden heeft Apple dit jaar nog helemaal geen nieuwe 16-inch MacBook Pro uitgebracht. De enige update is een mogelijkheid tot zwaardere GPU, maar daarbij is de jaaraanduiding niet veranderd.

Dat het mogelijk nieuwe 2020-model vermeld staat in de releasenotes voor Boot Camp, doet vermoeden dat het nog gaat om een Intel-MacBook. Boot Camp werkt namelijk niet op de aankomende Macs met Apple Silicon. Het zou niet heel onverwacht zijn als Apple nog een nieuwe Intel 16-inch MacBook Pro uit zou brengen. Tijdens de WWDC verklapte Apple namelijk al dat er nog ‘fantastische Intel Macs uit zouden komen’. Tot op heden is alleen de 27-inch iMac verschenen, afgelopen zomer.

Wat er nieuw is in een eventuele 16-inch MacBook Pro 2020 met Intel-chip, is nog maar de vraag. Het eerste 16-inch model verscheen in november 2019, waardoor het alweer bijna een jaar geleden is. Als het 2020-model echt bestaat, verwachten we dat Apple daar tijdens een event in november meer over vertelt. Maar voor nu nemen we het bericht nog met een korrel zout, want Apple kan ook een foutje gemaakt hebben in de nummering van de MacBooks in de releasenotes.

De verwachting is nog steeds dat de eerste Mac met Apple Silicon een nieuwe versie van de 12-inch MacBook is. Meer over Apple Silicon lees je in ons uitlegartikel.