Nieuwe winterkleuren 2020 voor Apple Watch-bandjes

Winterkleuren 2020 voor Apple Watch

Vorig jaar kondigde Apple rond dezelfde tijd nieuwe winteraccessoires aan, waaronder sportbandjes in de kleuren Granaatappel, Beril en Kaki. Er waren destijds ook hoesjes en een geweven sportband. Deze keer zullen we het met alleen Apple Watch-bandjes moeten doen. Je kunt kiezen uit sportbandjes en de nieuwe Solobandjes in nieuwe kleuren, waaronder het gloednieuwe Heideblauw.



Met de naamgeving wijkt Nederland af van andere landen, waar de kleur als Nordic Blue, Nordischblau, Bleu nordique, Azul nórdico en Blu nordico in de schappen ligt. Bij oceaanblauw was dat ook het geval: in andere landen heette het Pacific Blue of iets wat daarop lijkt. Let dus op als je je accessoires buiten Nederland wil kopen, dat de kleur een net iets andere naam heeft.

Voor liefhebbers van blauw, paars en oranje zijn er in ieder geval weer een paar mooie kleuren bij. Pruimenpaars is een donkere kleur die naar aubergine neigt, kumquat is een vrolijke oranje kleur en heideblauw is een lichte tint blauw, die op de heide vrij zeldzaam is.

Je hebt keuze uit:

Pruimenpaars

Kumquat

Heideblauw

Bij Pruimenpaars en Kumquat kun je bijpassende iPhone-hoesjes kopen, bij Heideblauw (nog) niet. Mogelijk gaat dat nog veranderen. Apple bracht in september nog nieuwe kleuren voor de sportbandjes uit en introduceerde ook de nieuwe Solobandjes zonder sluiting. Die zijn bedoeld voor de Series 4 en nieuwer, terwijl de Sportbandjes op alle modellen passen. Wil je meer weten, lees dan onze review van het Solobandje.

Bekijken:

Bij de Solobandjes komt het wat nauwer welke maat je kiest. Naast 40mm en 44mm zul je ook je polsomtrek moeten meten. Dat leverde aanvankelijk nog wel wat verwarring op, omdat de meettool niet altijd aangeeft wat jij comfortabel vindt om te dragen. Inmiddels zullen de meeste mensen wel erachter zijn welke maat het best bij hen past. Er zijn helaas geen nieuwe geweven sportbandjes, terwijl die wel populair zijn bij gebruikers omdat ze zo comfortabel zitten.

Ook zijn er geen nieuwe Gevlochten Solobandjes (review). Apple heeft nog steeds leveringsproblemen bij deze bandjes: ze zijn bijna nooit op voorraad en de levertijd is opgeschoven naar half januari (!).

De nieuwe winterkleuren zijn wel snel leverbaar, nog deze week. Bij de meeste uitvoering kun je wel online bestellen en thuis laten bezorgen, maar afhalen is momenteel bij veel stores niet mogelijk. Apple Brussel en Apple Haarlem zijn tijdelijk gesloten en in Amsterdam en Den Haag kun je niet de winkel in, maar moet je je bestelling afhalen bij een Express-loket.

Apple noemde de nieuwe Apple Watch-bandjes niet tijdens het november 2020-event dat op dinsdagavond plaatsvond. Daarin draaide het uitsluitend om de Mac.