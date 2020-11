MacBook Air heeft speciale toetsen

Je zult op de vernieuwde MacBook Air met M1-chip vergeefs zoeken naar knoppen om de toetsenbordverlichting aan te passen. Ook de speciale toets voor Launchpad is verdwenen. Met Launchpad kun je snel apps openen, maar wil je deze functie blijven gebruiken dan zul je er zelf een sneltoets voor moeten instellen. Op het toetsenbord vind je het niet meer terug.



Aan de buitenkant ziet de MacBook Air er precies zo uit als voorheen, maar het toetsenbord is net iets anders. Het gaat hier trouwens om een Magic Keyboard, het verbeterde type met schaarmechanisme dat minder snel kapot gaat. De nieuw toegevoegde functies waren voorheen te bereiken met een toetscombinatie of via het Bedieningspaneel. De toetsenbordverlichting zullen mensen niet regelmatig aanpassen, waardoor het een logische vervanging is. Aan Launchpad zullen sommige mensen wat meer gehecht zijn. Je kunt het echter ook openen door een duim en drie vingers samen te knijpen op de trackpad van de MacBook Air.

Met Spotlight wordt het wat makkelijker om op je Mac te zoeken naar allerlei apps en bestanden. Voorheen moest je daarvoor op een vergrootglas in de statusbalk klikken. Op de MacBook Pro vind je geen nieuwe functietoetsen, aangezien deze beschikt over een Touch Bar.

Apple heeft verder een emoji/wereldbol-icoon toegevoegd aan de functietoets linksvoor op het toetsenbord. Dit geldt zowel voor de MacBook Air als voor de MacBook Pro, die deze week ook een update krijgt naar de M1-chip. De modellen hebben ook ondersteuning voor Wi-Fi 6, wat tot snellere data zou moeten leiden.

Wil je meer weten over het november 2020-event van Apple en alle aankondigingen, lees dan onze round-up met samenvatting.