De Apple Store in Haarlem gaat vanaf maandag 9 november tijdelijk op slot. Onduidelijk is of het iets met coronamaatregelen of iets anders te maken heeft. We hebben Apple om een reactie gevraagd.

Apple Store Haarlem sluit vanaf 9 november

Wilde je een afspraak maken om iets op te halen bij Apple Haarlem, dan zul je merken dat het de komende dagen niet mogelijk is. Toen we eerder deze week een supportafspraak wilden inplannen, bleken alle opties al volgeboekt en inmiddels heeft Apple de mogelijkheid om in Haarlem voor reparaties en andere support te gaan helemaal weggehaald. En het ophalen van een iPhone of accessoire is ook op 13 november nog niet mogelijk, dus het lijkt op een sluiting van meerdere dagen. De andere Nederlandse Apple Stores in Amsterdam en Den Haag blijven gewoon open.



Zoals aangegeven is er nog geen bewijs dat er een verband met corona is. In Nederland zijn winkels niet verplicht om te sluiten. In andere landen worden Apple Stores aan de lopende band gesloten of gaan over op Express-loketten. Zo zijn in Frankrijk alle twintig Apple Stores gesloten en ging ook de Apple Store in Brussel op slot. In Spanje zijn slechts vier van de elf winkels open en in Italië gaat het om negen van de zestien winkels. Ondertussen zijn de VS veel winkels alweer geopend, vaak met aangepaste maatregelen.

Een andere mogelijkheid is dat er een verbouwing in Haarlem plaatsvindt. Haarlem is de enige Apple Store in Nederland die nog geen update van het interieur heeft gekregen, maar ook dat vinden we wat ongeloofwaardig. Zodra er meer bekend is werken we dit artikel bij. Mensen die in Haarlem langs wilden gaan zullen naar Amsterdam of een van de APR’s moeten uitwijken.