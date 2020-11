Apple heeft Express-loketten in de Nederlandse Apple Stores in Den Haag en Amsterdam geopend. Je kunt afhalen of supportvragen stellen bij een loket.

Express-loketten bij Apple Amsterdam

Terwijl Apple Brussel en Apple Haarlem tijdelijk zijn gesloten, kun je wel terecht bij de twee andere Apple Stores in de Benelux. Ook daarbij heeft Apple nu gekozen voor Express-afhaalpunten. Je hoeft dus niet meer de winkel in, maar wordt van achter een loket geholpen. In Amsterdam gingen we kijken bij de Express-loketten.



Terwijl overal in Europa de Apple Stores weer gesloten worden, heeft Apple voor sommige regio’s een oplossing bedacht. In de VS werden de Express-afhaalpunten al eerder gesignaleerd en nu zijn ze ook in Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.



Twee van de vier Express-loketten, waarbij de medewerkers achter glas staan.

Voorheen moest je via een speciaal afgezet parcours door de winkel lopen, om uiteindelijk bij een tafel te worden geparkeerd. Daar werd je bestelling of reparatie afgehandeld. Op eigen houtje door de winkel lopen kon al geruime tijd niet meer.



Je kunt momenteel alleen terecht voor afhalen en support.

Die bewegingsruimte is nu nog verder ingeperkt: slechts een klein gedeelte van de winkel is nog toegankelijk voor klanten. Op het hoekpunt van het Hirschgebouw in Amsterdam heeft Apple loketten aangebracht, terwijl blauwe en rode stippen op het trottoir je een weg wijzen naar de juiste ingang. Eenmaal binnen heb je de keuze uit vier loketten, waar je je bestelde producten kunt afhalen en eventueel nog een impulsaankoop kan meepakken. In een vitrine staan nog wat aanvullende aankopen uitgesteld, zoals hoesjes.



Deze dame wilde dolgraag in beeld.

Het systeem lijkt redelijk goed te werken, want we zagen geen rijen bij de Apple Store. De medewerkers staan – met mondkapjes – achter glas en kunnen de producten door een smalle kier aan de klant geven. De bovendieping van Apple Amsterdam is momenteel gesloten en de rest van de winkel was op het moment dat wij langskwamen vrijwel verlaten, op een paar rondhangende medewerkers na.



De achterkant van het loket.

Hoe lang deze loketten blijven staan is nog even afwachten. We verwachten in ieder geval tot en met de release van de volgende iPhones op 13 november maar waarschijnlijk blijft het ook in aanloop naar de feestdagen zo staan.

Apple Haarlem blijft nog de hele week gesloten (en mogelijk langer). Apple Amsterdam en Den Haag zijn wel gewoon geopend, maar met minimale dienstverlening.

