ChatGPT is nu ook te gebruiken in WhatsApp. Je kunt op een laagdrempelige manier chatten en vragen stellen aan ChatGPT, zonder dat je daarvoor een account nodig hebt. Er zijn echter wel beperkingen.

ChatGPT is al jarenlang een van de populairste generatieve AI-chatbots en wordt op allerlei manieren veel ingezet. Je kunt de chatbot online benaderen, maar je kan ook de ChatGPT-app gebruiken. Een nadeel daarvan is wel dat je een account nodig hebt. Dat geldt niet voor de nieuwe WhatsApp-integratie. Je kunt namelijk eenvoudig met ChatGPT kletsen via deze WhatsApp-link.

ChatGPT in WhatsApp

ChatGPT is niets minder dan een bedrijf in WhatsApp, zoals er zovelen zijn. Maar waar bij bedrijven (zoals klantenservice) op WhatsApp vaak een mens een antwoord stuurt, is het nu de chatbot waar je meteen mee kunt praten. De WhatsApp-variant gebruikt het GPT-4o mini model en het is alleen mogelijk om tekstberichten te sturen. Je kunt vragen stellen of gewoon een gesprek starten, waarbij de chatbot ook eerdere berichten herkent zodat er een gesprek ontstaat. De chatbot herkent automatisch de taal waarin je typt en zal dan ook in dezelfde taal antwoorden. Nederlands wordt ook gewoon ondersteund.

Er zijn echter ook nog andere beperkingen. Zo kan ChatGPT in WhatsApp niet in real-time informatie opzoeken, zoals het weerbericht. Vraag je om het weer van vandaag, dan stelt hij voor om apps als Buienradar te gebruiken. Je kunt wel vragen wat je bijvoorbeeld met kerst moet eten. Je krijgt vervolgens een waslijst aan inspiratie voor diverse gangen. Als je zegt dat je niet teveel moeite wil doen, geeft de chatbot wat eenvoudigere opties.

Bellen met ChatGPT in de VS

In de VS is er nog een hele andere manier bij gekomen om contact te krijgen met ChatGPT: bellen. Via een speciaal telefoonnummer (1-800-242-8478, oftewel 1800-CHATGPT) kunnen Amerikaanse gebruikers gewoon een telefoongesprek voeren met de AI-chatbot. Je kunt 15 minuten gratis bellen en omdat je er geen internetverbinding voor nodig hebt, kan het met elke telefoon of overal waar je bereik hebt. Je hebt dus wel een Amerikaans telefoonnummer nodig.