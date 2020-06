WhatsApp werkt nog altijd aan de mogelijkheid om meerdere apparaten te gebruiken met hetzelfde account. Het is een tijdje stil rondom deze functie, maar er is opnieuw bewijs dat hieraan gewerkt wordt. Je zou dan tot vier apparaten tegelijk kunnen gebruiken.

Bijna een jaar geleden bleek dat WhatsApp werkt aan de optie om meerdere apparaten tegelijk te gebruiken. Volgens WABetaInfo, die de informatie destijds wist te ontfutselen uit betaversies, kun je dan niet alleen op je iPhone maar bijvoorbeeld ook op je iPad ingelogd zijn met hetzelfde account. WhatsApp werkt namelijk al een tijdje aan een iPad-versie, al hebben we daar ook al een hele tijd niets meer over vernomen. Mocht je de moed hebben opgegeven, dan is er nu opnieuw bewijs gevonden dat je WhatsApp op meerdere toestellen kan gebruiken. WABetaInfo deelt nu een nieuwe screenshot en een nieuw stukje informatie.



‘WhatsApp werkt straks op vier apparaten tegelijk’

Het Twitter-account, dat regelmatig vroegtijdig nieuwe functies weet uit te lekken, deelt een screenshot waarin het login proces te zien is. WhatsApp is gekoppeld aan je telefoonnummer en kun je momenteel maar op één toestel gebruiken, los van bijvoorbeeld WhatsApp Web. Om WhatsApp later op een ander apparaat in te stellen, lijkt het erop dat je in ieder geval in verbinding moet staan met Wi-Fi. Mogelijk haalt de app op het extra apparaat de gegevens op van je hoofdapparaat, waarna je in het vervolg op beide toestellen kan chatten.

Of er een maximum aan het aantal toestellen zit is niet helemaal duidelijk, maar je zou in ieder geval vanaf vier apparaten tegelijkertijd berichten kunnen sturen en ontvangen. Wanneer de functie beschikbaar komt, is nog altijd onduidelijk. Maar er is in ieder geval opnieuw bewijs dat de functie eraan zit te komen. Toch denken wij dat het nog wel even kan duren. WhatsApp werkt namelijk tegelijkertijd ook aan een hele reeks andere functies.

Andere kleine verbeteringen op komst

Je kan nu al zoeken in WhatsApp, maar binnenkort kan je ook zoeken op datum. Dit helpt bij het vinden van het juiste bericht binnen een chat. Er komen ook nieuwe filteropties bij het bekijken van je WhatsApp-statistieken en gebruik, zodat je bijvoorbeeld kan zoeken naar de grootste bestanden. Bij het wissen van gesprekken krijg je ook nog de keuze om de berichtjes die met een ster gemarkeerd zijn te laten staan. Een andere verbetering die WhatsApp aan het testen is, is een nieuwe kleur voor de gespreksbubbels bij het gebruik van de donkere modus. In plaats van donkergroen is de nieuwe kleur iets lichter.

Het goede nieuws is ook dat de contactsuggesties in het deelmenu van WhatsApp ook weer terugkeren. Sommige gebruikers met de nieuwste beta zien de functie weer. WhatsApp bracht dit eerder al uit, maar verwijderde dit weer vanwege een crash van het deelmenu.

Wanneer al deze verbeteringen eraan zitten te komen, is nog onduidelijk. Het goede nieuws is in ieder geval dat er veel verbeteringen aan zitten te komen en dat de mogelijkheid voor meerdere apparaten nog steeds in ontwikkeling is.