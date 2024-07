AirDrop is een populaire en geliefde functie onder Apple-gebruikers, vooral omdat het zo eenvoudig en snel werkt. Het is een makkelijke manier om even een foto met iemand te delen, omdat het zonder internetverbinding werkt en de foto meteen in de Foto’s-app opgeslagen wordt. Maar je kan nog veel meer delen, zoals bestanden, links, contacten en meer. Het lijkt erop dat WhatsApp aan iets soortgelijks werkt, al zijn de exacte mogelijkheden nog niet bekend. WABetaInfo meldt namelijk dat WhatsApp met een Nearby share-functie komt.

‘WhatsApp krijgt AirDrop-functie voor delen bestanden’

Met de nieuwe functie, die momenteel alleen in een interne versie van WhatsApp opgedoken is, kun je zonder actieve internetverbinding documenten, foto’s, video’s en andere bestanden met gebruikers in de buurt delen. Daarbij moet je een QR-code scannen om de verbinding te maken, waarna het bestand verstuurd kan worden. Het bestand wordt met end-to-end-encryptie gedeeld.

Het is nog niet duidelijk waar het gedeelde bestand precies opgeslagen wordt. Het voordeel van AirDrop is dat het bestand meteen naar de juiste app gaat, maar het zou kunnen dat WhatsApp bijvoorbeeld een aparte sectie heeft waar gedeelde bestanden in opgeslagen worden. De functie werd eerder al getest op Android, waar het vermoedelijk wel wat anders gaat werken. Daar is het scannen van een QR-code niet nodig.

Het goede nieuws is dat de deelfunctie van WhatsApp gaat werken tussen iPhone en Android. Een nadeel van AirDrop is dat het alleen tussen Apple-apparaten werkt. Wil je snel iets delen met een Android-gebruiker, dan wordt dat meestal in een WhatsApp-berichtje gedaan. Maar met deze aankomende functie kan het dus ook op een andere manier, al heb je daar wel WhatsApp voor nodig.

Wanneer de functie precies beschikbaar komt, is nog niet bekend. Het kan nog wel maanden duren voordat WhatsApp de Nearby share-functie daadwerkelijk beschikbaar stelt.