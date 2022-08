Privacy-update voor WhatsApp: 3 verbeteringen

WhatsApp heeft allerlei manieren om je privacy te bewaren, maar toch ontbraken er nog wat opties. Met name het gebrek om je online status te verbergen was voor veel gebruikers een doorn in het oog. Eerder bleek al dat WhatsApp eraan werkte om je online status te verbergen, maar nu is deze functie officieel aangekondigd. Samen met nog twee andere nieuwe privacy-functies die binnenkort in een WhatsApp-update voor iedereen beschikbaar zijn, zo maakt Mark Zuckerberg vandaag zelf bekend.



#1 Online status verbergen

In WhatsApp staat altijd of je online bent of niet, wat wil zeggen of je op dit moment WhatsApp hebt geopend op je telefoon of computer. Dit kan soms scheve gezichten opleveren, bijvoorbeeld als iemand jou een bericht stuurt maar jij geen zin hebt om te antwoorden. Diegene kan dan wel zien dat je online bent. Hij of zij kan dan de conclusie trekken dat je het nieuwe bericht om wat voor reden dan ook negeert. Vanaf deze maand kun je zelf kiezen wie je online status mag zien, zoals we eerder ook al schreven. Standaard staat dit op Iedereen, maar je kan de instelling ook wijzigen naar dezelfde opties als je laatst gezien-status. Daar kan je ook aangeven dat niemand dat mag zien. In dat geval is dat ook van invloed op je online status.

#2 Ongezien weggaan uit een groepsgesprek (bijna dan)

In mei schreven we al dat WhatsApp bezig was met het testen van een nieuwe functie voor groepsgesprekken. In de beta kon je namelijk stilletjes uit een WhatsApp-groep vertrekken, zonder dat iedereen daar een melding van kreeg. Alleen groepsbeheerders krijgen nog een waarschuwing als iemand uit de chat weg gaat. Ook deze verbetering wordt deze maand voor iedereen uitgerold.

#3 Geen screenshots meer van eenmalige foto’s en video’s

Sinds ongeveer een jaar kun je in WhatsApp eenmalige foto’s en video’s versturen, die maar één keer geopend en bekeken kunnen worden. Maar het was alsnog mogelijk om hier een screenshot van te maken. WhatsApp gaat hier nu een stokje voor steken en blokkeert het maken van screenshots van dergelijke foto’s en video’s. Zodra je een schermafbeelding maakt van een eenmalige foto of video, krijg je een waarschuwing in beeld waarin staat dat dit geblokkeerd wordt. Uiteraard kan iemand altijd nog wel met een ander toestel een foto maken van het toestel waar het bericht op binnenkomt, dus hou daar rekening mee. Het wordt nu in ieder geval wel iets moeilijker gemaakt om eenmalige foto’s voor altijd vast te leggen. Deze functie wordt binnenkort getest in de beta en komt later voor iedereen beschikbaar, al is nog niet duidelijk wanneer precies.

Eerder vandaag werd ook al duidelijk dat WhatsApp de tijdslimiet voor het verwijderen van berichten heeft opgeschroefd naar ruim twee dagen. Deze wijziging is per direct doorgevoerd.