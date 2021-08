Je kan in WhatsApp eenmalige foto's en video's versturen, die maar één keer bekeken kunnen worden. In deze tip lees je stap voor stap hoe je een eenmalige foto via WhatsApp verstuurt en hoe je ze bekijkt.

WhatsApp is voor veel mensen nog altijd het belangrijkste communicatiemiddel om in contact te blijven met vrienden en familie. Het uitwisselen van foto’s en video’s is daarbij ook erg belangrijk, maar het is niet altijd nodig om alle foto’s eeuwig te bewaren. Je kan namelijk met de View Once-functie van WhatsApp foto’s eenmalig laten bekijken. De ontvanger kan de foto dan één keer zien, waarna de foto automatisch weer verdwijnt.

Eenmalige foto’s in WhatsApp versturen

Als je een foto of video wil versturen die maar één keer bekeken kan worden, moet je rekening houden met een aantal zaken. De functie werkt allereerst alleen voor foto’s en video’s en niet voor gifs. Bovendien kun je niet meerdere foto’s en video’s tegelijk met deze functie versturen. Als je meerdere foto’s wil versturen die allemaal maar één keer te bekijken mogen zijn, moet je dat dus per stuk doen. Verstuur je de foto in een groep, dan kan iedere deelnemer de foto of video één keer bekijken.

Foto’s met eenmalige weergave in WhatsApp versturen doe je zo:

Open WhatsApp en ga naar de chat. Open de camera of kies een bestaande foto of video. Tik bij de voorvertoning rechtsonder op het 1’tje. Verstuur de foto naar de chat.

In het gesprek verschijnt de foto als “1 Foto”. De ontvanger ziet in de notificatie van WhatsApp de tekst “1️⃣ Foto”, zodat diegene weet dat de foto maar eenmalig te bekijken is. Het is als verzender niet mogelijk om de foto na versturen nogmaals te bekijken.

Houd rekening met screenshots

Hou er rekening mee dat de ontvanger altijd nog een screenshot kan maken. Als de ontvanger een screenshot maakt, krijg je daar als verzender geen melding van. Verstuur daardoor alleen een foto of video naar iemand die je vertrouwd en denk ook goed na wát je verstuurt. Als de foto of video 14 dagen na versturen nog niet is geopend, verdwijnt de foto alsnog.

Verdwijnende foto’s in WhatsApp bekijken

Om WhatsApp foto’s die eenmalig te bekijken zijn te kunnen zien, doe je het volgende:

Open de chat waarin je de foto of video ontvangen hebt. Tik op de knop “1 Foto”. De foto of video wordt geopend. Je ziet de foto of video, met bovenin het tijdstip van versturen en de naam van het contact. Het delen of doorsturen van de foto is niet mogelijk.

Nadat je de eenmalige WhatsApp foto of video bekeken hebt en terugkeert naar het gesprek, is het niet meer mogelijk om hem nogmaals te bekijken. Op de plek van de foto in de chat zie je het woordje “Geopend“. Je kan deze tekst wel quoten mocht je willen reageren op de bekeken foto.

De View Once-functie van WhatsApp staat los van de verdwijnende WhatsApp-berichten. In tegenstelling tot View Once, kun je via de instellingen aangeven dat elk bericht in een chat automatisch na zeven dagen verdwijnt. In onze tip over verdwijnende berichten in WhatsApp lees je hoe je dat instelt.