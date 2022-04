De makers van 1Password hebben de nieuwste versie voor iPhone en iPad aangekondigd. In versie 8 krijgt de app voor iPhone en iPad onder meer een nieuw design, een aanpasbaar beginscherm plus een bekende functie van de Mac. Momenteel is de app als beta te testen.

Wie ooit heeft rondgekeken voor de beste wachtwoordmanager heeft ongetwijfeld gelezen over 1Password. Dit is één van de populairste password managers die je kunt krijgen. Vandaag kondigt de ontwikkelaar versie 8 voor de iPhone en iPad aan in een blogpost. Wij nemen de belangrijkste verbeteringen met je door. Maar er is ook iets om rekening mee te houden voor bestaande gebruikers.



Nieuw design en aanpasbaar ontwerp in 1Password 8 voor iOS

De opvallendste vernieuwing is een vernieuwd ontwerp van 1Password. De makers zeggen dat ze met een schone lei zijn begonnen om de app in te delen. Daarbij geven ze een deel van de controle nu aan de eindgebruiker. Ben jij fervent gebruiker van tags, dan kun je deze nu bovenaan de lijst zetten op het beginscherm en in de zijbalk van de iPad. Onderdelen die je niet interessant vindt, kun je in versie 8 verbergen. Zo zie je alleen wat je écht wil zien.

Verder is het algehele design in onze ogen een stuk moderner en kan het weer een tijdje mee. In 1Password 7, wat momenteel de huidige publieke versie is, oogt de boel wat zakelijk. Versie 8 is wat speelser zonder af te doen aan functionaliteit. Op de iPad heb je ook de mogelijkheid om de zijbalk te verbergen om het overzicht wat rustiger te houden.

Watchtower functionaliteit van 1Password uitgebreid

De Watchtower-functie is een manier om eenvoudig te bekijken of jouw wachtwoorden betrokken zijn geraakt bij een datalek. Ook andere beveiligingsrisico’s kun je hier in één overzicht zien. In versie 8 is de functie uitgebreid en de makers beloven nu een volledige ervaring zoals je die ook op de Mac hebt. Zo krijg je nu een dashboard te zien met alles wat je moet weten over je online veiligheid. Ook zie je een eenvoudig te begrijpen overzicht met daarin een score over de sterkte van je wachtwoorden. Zo kun je snel ontdekken waar je aanpassingen moet maken.



Vergelijking tussen 1Password 7 (links) en 1Password 8 (rechts).

Dat deze functie nu ook naar de iPhone en iPad komt, is deels te danken aan het feit dat de zogeheten 1Password Core nu ook in deze apps draait. Dezelfde mogelijkheden die je op de Mac vindt, komen ook naar iOS en iPadOS. Helaas is de Apple Watch app nog niet klaar, maar de maker belooft dit later nog toe te voegen. Hetzelfde geldt voor accountmanagement.

Verplicht account voor versie 8

Wanneer 1Password 8 voor iedereen beschikbaar is, deelt de ontwikkelaar niet. Wel kun je je via deze link aanmelden voor de Testflight-beta. In augustus vorig jaar kondigde het bedrijf 1Password 8 voor Mac aan en dat had in 2021 nog beschikbaar moeten zijn. Die nieuwe versie is er helaas nog steeds niet. Een veelgehoord kritiekpunt van versie 8 voor de Mac was dat het alleen nog maar werkt met een betaald account. Dat geldt voor de nieuwe iOS-versie ook. Je kan niet synchroniseren met andere clouddiensten die je misschien voorheen gebruikte, zoals iCloud. Ook moet je 1Password 8 voor iOS apart downloaden zodra de app beschikbaar komt voor iedereen. Wel is versie 8 voor iOS compatibel met versie 7 op andere apparaten, zolang je maar gebruikmaakt van een betaald 1Password-account.