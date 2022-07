Online status verbergen in WhatsApp

De online status laat zien of iemand WhatsApp open heeft staan. Zo weet je meteen of iemand in de gelegenheid is om je berichten te lezen en te antwoorden, of dat iemand je (bewust?) negeert. Het kan leiden tot ruzies en misverstanden: terwijl jij bezig bent een goede vriend die in de problemen zit te helpen, klaagt een andere vriend waarom je niet reageert op de uitnodiging voor een feestje. Je bent immers gewoon online? Veel mensen zouden dit soort ongemakkelijke gesprekken willen voorkomen door hun online status te verbergen, maar dat kan niet. Nu WhatsApp eraan werkt is dat een grote stap vooruit voor je privacy.



De optie om je online status te verbergen komt in een toekomstige update van WhatsApp beta voor iOS Android en desktop en zal uiteindelijk ook in de officiële versie terecht komen. WhatsApp kondigde eerder al andere verbeteringen aan, zoals de mogelijkheid om je berichten te bewerken. Het al dan niet tonen van je online status is op termijn te vinden in de privacy-instellingen van WhatsApp. Het zit nu nog niet in de beta, maar het komt eraan.



Zo zal de nieuwe functie er ongeveer uit zien op je scherm.

De nieuwe functie komt in verschillende situaties van pas, bijvoorbeeld als je gestalkt wordt door een ex waarmee je nog steeds contact moet hebben (vanwege kinderen) of als je WhatsApp wilt gebruiken zonder door anderen gestoord te worden. Naarmate mensen WhatsApp voor steeds meer dingen gebruiken, neemt de lijst met contacten in de app steeds meer toe – en dat zijn niet alleen je directe vrienden. Ook verre familieleden waarmee je na jaren weer eens contact hebt kunnen erin staan, net als de kapper, personal trainer, loodgieter of anderen waarmee je wel eens contact hebt maar die je niet tot je nauwe vriendenkring rekent. Juist die groep hoeft niet te weten of jij online bent. Je kunt zelf kiezen wie je online status mag zien: iedereen of hetzelfde als de ‘laatst gezien’-status.

WhatApp nam vorig jaar al een stap in de goede richting door de ‘laatst gezien’-status te verbergen voor contacten waar je nooit mee hebt gechat. Dit zorgt ervoor dat apps van derden niet in de gaten kunnen houden wanneer je online bent.

De online status van WhatsApp moet niet worden verward met de WhatsApp Status, waarmee je een soort ‘story’ kunt maken van je huidige bezigheden.