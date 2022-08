In iOS 16 Beta 5 heeft Apple weer een paar nieuwe functies toegevoegd en wijzigingen aangebracht. Soms gaat het om verbeteringen, maar er zijn ook wat functies verdwenen. Dit is er allemaal nieuw in de vijfde beta van iOS 16.

iOS 16 Beta 5 verbeteringen

We zijn als het om het aantal beta’s gaat zo ongeveer over de helft en dat betekent dat de wijzigingen en nieuwe functies telkens wat minder worden. Apple is zo langzamerhand vooral bezig om bugs op te lossen en minder om grotere wijzigingen of zelfs om nieuwe functies toe te voegen. Toch zijn er in de vijfde beta van iOS 16 wat nieuwe functies ontdekt en opmerkelijke wijzigingen gevonden. We hebben de nieuwste beta voor je doorgezocht en dit zijn de wijzigingen en verbeteringen in iOS 16 Beta 5 die we gevonden hebben.

#1 Batterijpercentage keert terug op groot aantal iPhones

Op de meeste iPhones met Face ID vind je in de statusbalk vanaf iOS 16 weer het batterijpercentage. Apple verwijderde deze info met de introductie van de iPhone X, maar brengt hem nu vijf jaar later weer terug als optie. Een aantal toestellen zijn hiervan uitgesloten (vermoedelijk door het schermformaat en de resolutie van die modellen), maar voor het merendeel van de Face ID-modellen is het batterijpercentage weer terug. In het batterijtje staat een getal dat het percentage weergeeft. Vanaf 20% is het batterijtje weer rood en zie je ook visueel dat deze leegloopt. Je kunt het percentage in de instellingen op ieder moment uitschakelen.

#2 Nieuw geluidje voor Zoek mijn-app en pingen van je iPhone via Apple Watch

Als je je iPhone kwijt bent, kun je deze via de Zoek mijn-app terugvinden. Als je een Apple Watch hebt, kun je ook vanaf daar je iPhone pingen met een geluidje. In beide gevallen heeft Apple hetzelfde nieuw geluidje toegevoegd. In plaats van een wat algemener radar-achtig geluidje, is het geluidje wat meer onderscheidend en duidelijker te herkennen. Je hoort het nieuwe geluidje hieronder.

Geluidje van Zoek mijn iPhone in iOS 16

#3 Screenshot meteen kopiëren en verwijderen

Als je een screenshot maakt, kun je linksonder op de preview tikken om bijvoorbeeld bewerkingen toe te voegen. Als je daar meteen op Gereed tikt, zie je een nieuwe optie genaamd Kopieer en verwijder. Hierdoor wordt de afbeelding op je klembord gezet en meteen van je toestel verwijderd. Zo blijf je niet achter met een screenshot in je bibliotheek, terwijl je hem wel meteen kunt plakken in een bericht, e-mail of ergens anders. Deze optie komt naast de reeds bestaande en eerder toegevoegde opties, zoals het bewaren in de Foto’s-app of in een snelle notitie.

#4 Geluidsgolven in muziekspeler op toegangsscherm

Je kan nu vanaf de vernieuwde muziekspeler op het toegangsscherm duidelijk zien als er muziek afgespeeld wordt. Rechts in de muziekspeler verschijnt namelijk een icoontje van geluidsgolven, die meebewegen met de muziek. Je kunt er niet op tikken, maar het geeft wel een indicatie dat er op dit moment muziek afgespeeld wordt, zonder dat je naar het verloop van de tijdsbalk hoeft te kijken.

#5 Locatie Dolby Atmos- en lossless-icoontjes

In Apple Music kun je bij een album zien of de muziek in Dolby Atmos en lossless audio beschikbaar is. Voorheen stonden de desbetreffende icoontjes boven de lijst van nummers van het desbetreffende album, vlak onder de eventuele omschrijving van het album. Maar vanaf beta 5 van iOS 16 staat deze informatie bij het genre en het jaar van uitgave, direct onder de artiestnaam. De icoontjes zijn daardoor wat kleiner geworden. Dat heeft als voordeel dat je minder hoeft te scrollen om nummers te zien. Zoals je in de screenshots ziet, kun je links bij iOS 16 Beta 5 drie nummers zien, terwijl je er rechts in iOS 15 maar twee ziet.



iOS 16 (links) vs iOS 15

#6 AirPods firmware-pagina

Apple heeft een kleine wijziging aangebracht op de plek waar je de firmware van de AirPods kan bekijken. Deze knop is nu aan te tikken, waar je ook de firmware van de case kan bekijken. Opmerkelijker is dat Apple hier linkt naar een nog niet bestaande supportpagina, waar je meer details van de AirPods-firmware zou moeten kunnen bekijken. Omdat de pagina nog niet bestaat, weten we nog niet welke informatie Apple hier precies gaat tonen. Maar mogelijk krijgen we duidelijkere release notes van aankomende AirPods firmware-updates.

Meer wijzigingen in iOS 16 Beta 5

Apple heeft nog een paar andere kleinere wijzigingen gedaan. Ook zijn er (tijdelijk?) wat functies verwijderd:

Perspectiefeffect weggehaald: Het perspectiefeffect, waarmee een achtergrond een beetje heen en weer beweegt als je je iPhone kantelt om het gevoel van diepte te creëren, is weer uit iOS 16 gehaald. In de eerste drie beta’s werkte de functie niet, maar in de vorige vierde beta was het eindelijk weer functioneel. Maar nu heeft Apple het er dus weer uitgehaald. Het is niet duidelijk of de functie nog terugkeert. Het perspectiefeffect voor achtergronden bestaat al jaren. Personen-optie bij nieuw toegangsscherm verwijderd: Bij het aanmaken van een nieuw toegangsscherm, had je voorheen bovenaan de optie Personen, waarmee je meteen naar alle foto’s uit het Personen-album kon gaan. Deze knop is nu verdwenen. SOS-noodmelding wordt Noodoproep: Als je de zijknop en volumeknop ingedrukt houdt (of vijf keer op de zijknop drukt), is de rode schuifknop voor SOS-noodmelding hernoemd naar Noodoproep. Het is daarmee iets duidelijker wat de functie precies doet. Nieuwe introschermen: Diverse standaardapps hebben nu nieuwe introductieschermen als je ze voor het eerst opstart, waaronder de Woning-app en Zoek mijn-app.

