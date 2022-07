WhatsApp heeft een beta uitgebracht van een vernieuwde Mac-app, die geoptimaliseerd is voor Apple Silicon. Via een TestFlight-beta kunnen sommige Mac-gebruikers het nu al proberen.

WhatsApp voor Apple Silicon Macs

Het gaat om een vernieuwde versie van de al bestaande Mac-app, voorzien van native ondersteuning van de M1- en M2-chip. Via TestFlight kun je je aanmelden voor de beta. Op het moment van schrijven zijn er nog testslots beschikbaar. Heb je een Mac met Apple Silicon, dan ben je sinds 2020 aangewezen op de Intel-versie van WhatsApp voor Mac. Daarvoor heb je wel de vertaalslag van Rosetta 2 nodig, waardoor het niet optimaal is. Een speciaal voor Apple Silicon geoptimaliseerde versie zal sneller zijn en minder belastend zijn voor je Mac. Vorig jaar schreven we nog over een andere beta voor WhatsApp Desktop, maar dat is in feite een webapp. Deze nieuwe variant is veel beter.



Omdat het hier om een vroege beta gaat kan het gebeuren dat sommige functies niet goed werken. Het gaat hier trouwens om een universele versie van WhatsApp voor Mac, dus ook de Intel-gebruikers worden nog bediend. De nieuwe versie is te herkennen aan een vernieuwd design dat meer in lijn is met macOS zelf, onder andere dankzij de zijbalk. Daar kun je snel springen naar Chats, Gesprekken, Gearchiveerd, Met Ster en Instellingen.

Het chatvenster is meer in de stijl van Apple zelf, zodat het beter aansluit op de rest van je Mac-interface. De eerste reacties over de performance zijn ook goed: de app zou merkbaar sneller zijn dan de huidige versie. Dat mag ook wel, want het bedrijf heeft gebruik gemaakt van Catalyst-technologie, terwijl de huidige app in feite een webversie is die gebruik maakt van het Electron-raamwerk.

Bekijk ook Catalyst: alles over universele apps voor iOS en macOS Apple maakt het overzetten van iOS-apps naar de Mac gemakkelijker. Hiervoor heeft Apple Catalyst uitgebracht. Dankzij Catalyst wordt het voor ontwikkelaars veel gemakkelijker om apps voor iOS en macOS te ontwikkelen. Ontwikkelaars kunnen er nu al mee aan de slag.

Sommige functies werken nog niet goed in de beta, zoals status, groepsgesprekken, locatie delen en audioberichten. Het versturen en ontvangen van gewone berichten werkt echter wel goed. Goed om te weten: je kunt niet zomaar WhatsApp voor Mac installeren en los gaan het met typen van je berichten. Je hebt nog steeds WhatsApp op de iPhone nodig om het te activeren.

De Apple Silicon-versie van WhatsApp voor Mac komt later officieel beschikbaar; een datum is nog niet bekendgemaakt. WhatsApp was voor het verschijnen van de TestFlight-beta nog maar drie weken intern aan het testen, dus het kan snel gaan. WhatsApp heeft ook plannen om een iPad-versie uit te brengen, die waarschijnlijk op deze Catalyst-versie gebaseerd is. Momenteel kun je alleen de Mac-versie proberen.

Bekijk ook 'WhatsApp werkt aan één universele app voor Mac en iPad' WhatsApp werkt aan een universele app voor Mac en iPad dankzij Catalyst. Catalyst is het systeem van Apple waarmee apps van iOS en iPadOS makkelijker over te zetten zijn naar de Mac.

De huidige (niet-geoptimaliseerde) versie vind je hieronder: