Apple heeft de Tap to Pay-functie uitgerold in België. Daarmee kan je de iPhone gebruiken als pinapparaat om betalingen mee te ontvangen. De eerste reeks aanbieders doen meteen al mee.

In augustus 2023 bracht Apple de Tap to Pay-functie naar Nederland, waarbij we als een van de eerste internationale landen waren. Sindsdien zijn er heel veel landen bij gekomen, maar het werkt nog niet in alle Europese landen. Vandaag laat Apple weten dat er een groep van acht Europese landen vanaf nu Tap to Pay kunnen aanbieden, waaronder België.

Tap to Pay uitbreiding in Europa: nu ook in België

Naast België is de functie nu ook beschikbaar in Kroatië, Cyprus, Denemarken, Griekenland, IJsland, Luxemburg en Malta. Daarmee is meteen de hele Benelux gedekt. Met de functie kunnen winkeliers een iPhone gebruiken als pinapparaat, om zo contactloze betalingen te accepteren. Je kan dan met een contactloze betaalpas, maar ook met Apple Pay, Google Pay of andere contactloze betaalmethode afrekenen op een iPhone van een winkelier. Een winkel heeft dan dus geen apart pinapparaat meer nodig.

Dat betekent ook dat je als winkelier wel aangesloten moet zijn met een geschikte betaalprovider. In België wordt het ondersteund door Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva en Worldline. Dat zijn grotendeels dezelfde merken als in Nederland, hoewel wij hier ook nog via de Rabobank en Klearly er gebruik van kunnen maken.

De functie is dus alleen bedoeld voor winkeliers en mensen met een eigen bedrijf. Via de app van de betaalprovider kun je de functie instellen en gebruiken. Sommige aanbieders rekenen een klein percentage per transactie, maar hebben dan geen maandelijkse servicekosten. Alle passen worden ondersteund. In België werkt het met Axepta en Viva ook met Bancontact.

Dat de functie nu in meer Europese landen wordt uitgerold, betekent ook dat je mogelijk in meer winkels gaat zien dat je bij een iPhone kan betalen. We verwachten dat de Apple Store in België de functie binnenkort ook gaat gebruiken.