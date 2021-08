WhatsApp is gekoppeld aan je mobiele nummer en simkaart daarmee ook aan je telefoon. Maar als je WhatsApp op meerdere apparaten tegelijk wil gebruiken, bijvoorbeeld op je computer, zijn daar meerdere mogelijkheden voor. Je kan op deze manier zelfs WhatsApp op de iPad gebruiken, ook al is er (nog) geen officiële app. In dit artikel lees je welke mogelijkheden je allemaal hebt om WhatsApp op meerdere apparaten tegelijkertijd te gebruiken.

WhatsApp op meerdere apparaten gebruiken doe je zo

Sinds de zomer van 2021 is WhatsApp begonnen met de uitrol van de multi-device functie. Je kan dan WhatsApp op meerdere apparaten tegelijk gebruiken. Deze methode heeft een aantal voordelen, maar er zijn ook wat punten om rekening mee te houden:

Je kan WhatsApp aan maximaal vier andere apparaten tegelijk koppelen.

Je kan WhatsApp op maar één telefoon tegelijk gebruiken.

Geschikte apparaten om te koppelen zijn een computer (via web of desktop-app), tablet (via browser) en Facebook Portal.

Alle berichten worden automatisch gesynchroniseerd tussen je telefoon en je gekoppelde apparaten. Ook je berichtengeschiedenis wordt gesynchroniseerd.

Je telefoon hoeft niet in verbinding te staan met de andere apparaten. Je iPhone kan dus uit staan of offline zijn om WhatsApp op de andere apparaten te blijven gebruiken.

De gesprekken blijven end-to-end versleuteld.

De functie is momenteel alleen nog als beta beschikbaar en nog niet voor iedereen te gebruiken.

Daarnaast werken nog niet alle functies van WhatsApp op gekoppelde apparaten. Dit is een selectie van functies die nog niet werkt op de gekoppelde apparaten:

Bekijken van de live locatie.

Chats vastzetten.

Groepsuitnodigingen accepteren, bekijken en opnieuw instellen.

Bellen naar een ander gekoppeld apparaat die niet meedoet met de beta van deze functie.

Voor WhatsApp Business: het is niet mogelijk om de bedrijsnaam- en labels te wijzigen.

Voor deze functies heb je dus altijd nog je telefoon nodig.

Aanmelden voor beta van meerdere apparaten met WhatsApp

Je kan je aanmelden voor de beta van de multi-device functie van WhatsApp. Dit werkt momenteel voor iedereen die de Testflight-beta van WhatsApp heeft, maar een selectie van gebruikers van de gewone App Store-versie van WhatsApp kan hier ook gebruik van maken. Aanmelden voor de beta doe je zo:

Zorg dat je de meest recente versie van WhatsApp (of de beta) hebt. Open WhatsApp en tik op Instellingen. Kies voor Gekoppelde apparaten. Kan jij meedoen met de beta, dan verschijnt er een melding dat je de nieuwe functie kan proberen. Tik op OK. Onderaan zie je de optie Beta voor meerdere apparaten. Tik hierop. Lees de extra informatie en tik op Neem deel aan beta.

Hou er rekening mee dat eerder gekoppelde apparaten voor WhatsApp Web en WhatsApp Desktop uitgelogd worden.

Een apparaat koppelen

Om een apparaat te koppelen, doe je het volgende:

Ga op het te koppelen apparaat naar https://web.whatsapp.com/ of open de Desktop-app op de computer. Op je iPhone ga je naar WhatsApp > Instellingen > Gekoppelde apparaten. Tik op de blauwe knop Koppel een apparaat. Bevestig met Touch ID of Face ID en scan de QR-code die op het andere apparaat getoond wordt. Het extra apparaat wordt nu gekoppeld. Je (recente) berichtengeschiedenis wordt overgezet. Dit kan even duren.

Vervolgens kun je WhatsApp op het andere apparaat gebruiken zoals je dat normaal ook doet. Je kan berichten versturen, foto’s en video’s delen, je chats bekijken en nog veel meer. Hou er dus wel rekening mee dat sommige functies niet werken en de prestaties nog niet optimaal zijn.

Afmelden voor de beta voor meerdere apparaten

Wil je er geen gebruik meer van maken, dan kan je je ook eenvoudig afmelden:

Open WhatsApp en tik op Instellingen. Kies voor Gekoppelde apparaten. Tik op Beta voor meerdere apparaten. Druk op de knop Verlaat beta.

In het vervolg moet je opnieuw inloggen op je extra apparaten. Je kan dan gebruikmaken van WhatsApp Web of WhatsApp Desktop, waarbij je iPhone constant in verbinding moet staan met de computer of tablet.

WhatsApp Desktop gebruiken

WhatsApp Desktop is de versie van WhatsApp die als app beschikbaar is voor Windows en Mac. Iedereen kan WhatsApp Desktop gebruiken, met als voorwaarde dat je telefoon altijd online moet zijn. De app is beschikbaar via de Mac App Store of via de website van WhatsApp zelf. Je leest er meer over in onze gids over WhatsApp Desktop.

WhatsApp Web gebruiken

Als je liever geen app downloadt of even snel op een ander apparaat wil WhatsAppen, dan kan dat ook. Je gebruikt dan WhatsApp Web. Iedere moderne browser is geschikt voor WhatsApp Web. Op deze manier kan je dus ook nu al WhatsApp op de iPad gebruiken. Maar ook hier geldt dat je iPhone altijd online moet zijn, omdat de berichten als het ware doorgestuurd worden van de iPhone naar het gekoppelde apparaat. Je leest mer over WhatsApp Web met de iPhone in onze gids.

