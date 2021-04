De 5G mmWave-techniek in de iPhone komt naar meer landen. Een bekende Apple-analist zegt dat de iPhone 13 met mmWave breder uitgerold wordt, onder andere in Europa.

De iPhone 12 was de eerste iPhone met ondersteuning voor 5G, maar de techniek die gebruikt werd verschilt per model. In de VS had de iPhone 12 ook de snellere mmWave 5G-antenne, terwijl de modellen die onder andere in Europa verkocht werden alleen sub-6GHz ondersteunen. Daar komt volgens Ming-Chi Kuo verandering in bij de iPhone 13, zo zegt hij in zijn nieuwste verslag.



‘iPhone 13 met mmWave 5G in meer landen’

Hij doet zijn bewering op basis van de ontwikkelingen bij 5G-netwerken. Volgens hem gaan het komende jaar meer landen de infrastructuur van de mmWave-techniek implementeren, waardoor Apple in meer landen dit model gaat uitbrengen. De analist denkt dat de iPhone 13 met mmWave dit jaar in Canada, Japan, Australië en grote landen in Europa beschikbaar komt. Het is nog niet duidelijk welke landen van Europa dit gaat. Of Nederland en België hierbij zitten, is dus nog niet bekend. Nederlandse providers hebben nog geen plannen bekendgemaakt voor de mmWave-techniek en ook de veiling van de 26GHz-frequentie staat nog niet in de planning.

In Nederland wordt voor eind 2022 wel de veiling van het snellere 3,5GHz-frequentie gepland. Maar voor wie van plan is om jarenlang met de iPhone 13 te doen en voorbereid wil zijn op de toekomst, kan het een uitkomst zijn om een mmWave-model uit een ander Europees land te halen. Al is het nog niet zeker of die frequentiebanden ook in Nederland te gebruiken zijn, zodra de techniek bij onze providers ondersteund wordt.



Bij de huidige iPhones herken je de mmWave-antenne aan het vlakje aan de rechter zijkant van het toestel.

mmWave heeft als voordeel dat de 5G-snelheden een stuk hoger zijn, met een lagere latency. Het nadeel is dat het bereik zeer beperkt is. Voorlopig zetten de providers meer in op een betere dekking, met als gevolg dat de snelheidsverbeteringen van de huidige 5G-iPhones beperkt zijn. Met de komst van 3,5GHz-frequentie komt daar verbetering in, want dan zal je meer merken van hogere snelheden.