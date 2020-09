Al in augustus waren de eerste tekenen er dat Facebook Instagram en Facebook Messenger gaat samenvoegen. Nu laat Facebook via een persbericht officieel weten welke vernieuwingen eraan komen. Eén daarvan is dus de onderlinge integratie tussen Instagram en Facebook Messenger. Maar: je bent niet verplicht om je inboxen samen te voegen. Ook op andere vlakken wordt Instagram DM vernieuwd. In totaal komen er meer dan tien nieuwe functies bij.



Instagram vernieuwt DM: nieuwe mogelijkheden voor Instagram-chats

Op Instagram draait het natuurlijk voornamelijk om posts met foto’s en stories, maar je kan ook nog altijd privéberichten versturen naar volgers. Juist op dit vlak kondigt Instagram nu een vernieuwing aan. Veruit de belangrijkste vernieuwing is de samenvoeging van Instagram DM en Messenger-chats. Zodra de update voor jou beschikbaar is, kun je er zelf voor kiezen om de twee aan elkaar te koppelen. Dit is dus niet verplicht. Facebook belooft dat oproepen van familie en vrienden via Instagram in de Instagram-app blijven, maar je kan nu dus wel chatten met iemand via de Messenger-app en andersom.

Het voordeel hiervan is dat je de Messenger-app niet nodig hebt als iemand jou via dit platform een berichtje stuurt, omdat dit dan gewoon binnenkomt in de Instagram-app (maar alleen als jij dat ingeschakeld hebt). Facebook wil het communiceren in de verschillende apps op deze manier makkelijker maken, maar het levert moederbedrijf Facebook waarschijnlijk ook veel waardevolle data op. Dankzij de koppeling weet Facebook vanuit Messenger met wie je chat in Instagram en andersom. Facebook benadrukt dat je accounts zelf niet samengevoegd worden. Je houdt ook zelf de controle of mensen vanaf Messenger jou wel of niet via Instagram mogen bereiken.

Andere functies die je binnenkort in Instagram DM’s vindt, zijn het samen kijken van video’s van Facebook Watch, IGTV, Reels, tv-shows en meer. Je kan dan dus samen op afstand naar dezelfde content kijken via een videogesprek. Ook komt er een zogenaamde Vanish Mode. Daarmee stel je een chat zo in dat berichten automatisch verdwijnen nadat ze gelezen zijn of zodra je het chatgesprek afsluit. Ook nieuw zijn de Selfie Stickers (boomerang stickers met je eigen selfie), Chat Colors (een eigen kleur voor je gespreksbubbels) en shortcuts voor je emoji-reacties.

Andere vernieuwingen zijn geanimeerde effecten, meer controle over wie jou een bericht kan sturen en meer. Je vindt de volledige lijst met vernieuwingen in het bericht van Facebook.

Uitrol nu gestart

Hoewel de uitrol nu officieel aangekondigd is, kan het nog wel even duren voordat jij het ziet in jouw account. Vanaf vandaag worden de vernieuwingen uitgerold in een aantal landen, maar het is niet duidelijk welke landen als eerst aan de beurt zijn. De wereldwijde uitrol staat gepland voor binnenkort.

Nog geen duidelijkheid over WhatsApp

Facebook heeft al een aantal keer laten doorschemeren dat ook WhatsApp geïntegreerd zal worden met de andere diensten van Facebook, maar op dit moment is daar nog geen sprake van. Alexandru Voica van Facebook zegt in een tweet dat de focus nu ligt op de integratie van Facebook Messenger en Instagram. Facebook is er nog niet uit hoe ze WhatsApp hierbij gaan betrekken. Hij belooft dat WhatsApp een aparte app blijft, waarbij de gesprekken met end-to-end-encryptie versleuteld zijn.