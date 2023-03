Zo zie je belangrijke WhatsApp-berichten niet meer over het hoofd

Stuur je een belangrijk bericht in WhatsApp, dan wil je niet dat dit bericht ondergesneeuwd raakt door andere berichten. Daarom werkt WhatsApp aan een nieuwe functie: het vastzetten van WhatsApp-berichten in een chat.

Stel je spreekt met een groep vrienden in de WhatsApp-groep af om met z’n alle een weekendje weg te gaan. Dan is de kans groot dat je via WhatsApp allerlei belangrijke berichten met elkaar uitwisselt, zoals het adres van de locatie, de datum of planning van het weekend weg. Je kunt zo’n belangrijk bericht natuurlijk markeren met een ster om hem makkelijker terug te vinden, maar daar moet iedereen dan wel aan denken. Met de nieuwe aankomende functie voor het vastzetten van WhatsApp-berichten, wordt het een stuk makkelijker om belangrijke berichten onder de aandacht te houden.



WhatsApp berichten vastzetten in een chat

De nieuwe functie is ontdekt door WABetaInfo in de nieuwste beta van WhatsApp voor Android, maar de functie zal ook beschikbaar komen in de iOS-versie. WhatsApp is nog volop bezig met de ontwikkeling van de nieuwe functie, dus het duurt nog wel eventjes voordat jij er gebruik van kan maken. Zodra de functie beschikbaar komt, vind je in het menu van een bericht (dat verschijnt als je het ingedrukt houdt) een optie om het bericht vast te pinnen. Er verschijnt kleine punaise bij het bericht zodra je hem vastgezet hebt.

Vervolgens wordt het bericht in het klein vastgezet bovenaan de chat. Zodra je daarop tikt, spring je meteen naar het volledige bericht. De functie is te gebruiken in zowel één-op-één chats als in groepsgesprekken. Het vastgezette bericht verschijnt voor iedere deelnemer bovenaan de chat, dus iedereen kan het belangrijke bericht zien. Daardoor is de kans kleiner dat iemand het belangrijke bericht mist. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen het vastgezette bericht ook weer kan loshalen of dat alleen degene dat kan doen die het bericht oorspronkelijk vastgezet heeft.

Het is nog niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt voor alle gebruikers. Momenteel is het wel al mogelijk om complete WhatsApp-chats vast te zetten in je gesprekkenoverzicht. De afgelopen tijd werkt WhatsApp aan meer verschillende nieuwe functies. Zo wil WhatsApp een stokje steken voor inactieve groepsgesprekken en wordt er zelfs gewerkt aan een functie om nieuwsbrieven te lezen in WhatsApp.