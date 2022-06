Gamen met vrienden wordt in iOS 16 en macOS Ventura een stuk leuker. Apple heeft voor gamers een paar verbeteringen in petto, om alvast naar uit te kijken.

De meeste nieuwe gamefuncties gelden zowel voor iOS 16 als voor iPadOS 16, macOS Ventura en zelfs voor tvOS 16. We lopen ze hieronder met je langs.

#1 Ondersteuning voor Nintendo Switch-controllers

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, tvOS 16

Omdat tvOS toch altijd een wat ondergeschoven kindje is bij Apple beginnen we met een nieuwe functie die óók in tvOS 16 zit. Het is zelfs een van de meest zichtbare verbeteringen: ondersteuning voor de gamecontrollers van de Nintendo Switch. De afgelopen jaren voegde Apple al support toe voor de controllers van PlayStation en Xbox, maar de Joy-Cons van de Nintendo Switch waren niet te gebruiken en dat gold ook voor de Nintendo Switch Pro-controller. In iOS 16 en ook tvOS 16 is dat eindelijk wel mogelijk. Joy-Cons kunnen individueel gebruikt worden of per twee stuks gekoppeld tot één controller. Mocht je een Nintendo Switch hebben en soms ook een spelletje willen spelen op je Apple TV, dan is dat dus goed nieuws.

Bekijk ook Deze functies komen naar de Apple TV in tvOS 16 Apple had dit jaar nauwelijks aandacht voor de Apple TV, maar wij zijn de update niet vergeten. In dit artikel hebben we de nieuwe functies van tvOS 16 voor je uitgezocht en op een rijtje gezet. Welke verbeteringen krijg je dit jaar?

#2 Buddy controller

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Over gamecontrollers gesproken: er komt nog een andere functie aan, die wat meer op mensen met een beperking is gericht. Je kunt de input van meerdere gamecontrollers combineren tot één, zodat een zorgverlener of vriend je kan helpen bij het halen van je volgende level. We zien al mogelijkheden voor mensen zonder beperking om hier ook gretig misbruik van te maken, want twee spelers zijn sterker dan één.

#3 SharePlay via iMessage

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Apple voegde in iOS 15 ondersteuning voor SharePlay in FaceTime toe voor het samen kijken naar films en het luisteren naar muziek. Later werd in iOS 15.4 ook nog de mogelijkheid toegevoegd om SharePlay te starten vanuit elke app, door het deelmenu te openen.

In iOS 16 komt er nog een extra mogelijkheid bij: je kunt je SharePlay-content synchroniseren via de Berichten-app. Dit geldt voor muziek, films, games en workouts. Je kunt de nieuwste aflevering van je favoriete tv-show met je vrienden kijken, terwijl je chat in iMessage. Knoppen op het scherm zorgen ervoor dat iedereen kan pauzeren.

Aanvankelijk was SharePlay sterk gericht op samen muziek luisteren en film kijken, maar daar komt in iOS 16 nog iets anders bij: samen een multiplayer-game spelen dankzij de verbetering die we in het volgende punt bespreken.

#4 SharePlay in Game Center

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Zoals gezegd was SharePlay aanvankelijk bedoeld om tijdens een FaceTime-gesprek met vrienden andere activiteiten te doen, zoals tv-kijken en apps gebruiken. Dankzij de nieuwe Game Center-integratie werken álle games die de multiplayer-ondersteuning via Game Center bieden ook automatisch met SharePlay. De ontwikkelaars hoeven hun game dan niet meer aan te passen voor SharePlay. Er waren wel een paar games die dat hadden gedaan, zoals Heads Up! en Guessing Game, maar het aanbod was beperkt. Er zijn veel meer games die Game Center-multiplayer aanbieden.

#5 Redesign voor Game Center

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Wie zou nog hebben verwacht dat Apple wat moeite in Game Center zou steken? De functie verscheen jaren geleden met een (voor toenmalige begrippen al) oubollig uiterlijk van een pokertafelkleed. Later heeft Apple het uiterlijk wat abstracter gemaakt, maar erg veel nieuwe functies kwamen er niet. Tja, je kon je profiel anoniemer maken door een automatisch gegenereerde nicknaam in te stellen. Maar sinds we als ‘Allerinnigste Schaapje’ door het leven gaan, lukt het maar niet om nieuwe vrienden te maken. Misschien klinkt het niet competitief genoeg?

Apple heeft het uiterlijk van het Game Center-dashboard nu een flinke update gegeven. Daarbij is duidelijker te zien welke games je hebt gespeeld en welke prestaties je hebt gehaald. Je kunt het vinden via Instellingen > Game Center.

Maar nu nog niet! Alle vernieuwingen van Game Center komen pas “later dit jaar” beschikbaar. Dat geldt trouwens voor meer functies.

Bekijk ook Deze iOS 16-functies komen pas later beschikbaar Niet alle functies die tijdens WWDC 2022 zijn aangekondigde komen ook meteen beschikbaar. Zo zal Matter-ondersteuning pas later merkbaar zijn en is Freeform nu nog niet te gebruiken. In dit artikel zetten we de functies op een rij die pas later beschikbaar komen.

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Een wat merkwaardige ‘vernieuwing’ is dat Apple nu het adresboek op je iPhone integreert met Game Center. Je krijgt bij je contacten het Game Center-profiel te zien, welke games iemand speelt en welke prestaties ze halen. Reden te meer om onze profielnaam ‘Allerinnigste Schaapje’ nog eens goed te overdenken. We hopen dat dit een functie is die je kunt uitschakelen. Bij zakelijke contacten is het misschien leuk om te weten welke sportclub ze steunen of welke bijzondere hobbies ze hebben, maar een lijst van gespeele games – daar zitten we niet echt op te wachten.

Ook voor deze functie geldt dat het pas later dit jaar in iOS 16 en de andere software-updates komt.

Metal 3 voor games

Metal 3 komt naar de Mac. Deze nieuwe versie van het Metal-framework zorgt dat je games nog soepeler te spelen zijn, dankzij betere communicatie met de grafische kaart. Het is te vinden in macOS Ventura maar je profiteert alleen als je beschikt over de juiste Mac (zie verderop).

Een grote verbetering is ‘MetalFX Upscaling’. Hiermee kan een spel op lage resolutie dankzij slimme AI-technieken worden verbeterd tot hoge resolutie. Dit kost minder rekenkracht, terwijl je wel mooiere kwaliteit op het scherm hebt. Ook nieuw is ‘Fast resource loading’, waardoor je grafische kaart direct toegang heeft tot de gecomprimeerde gegevens van spellen, zonder dat dit eerst uitgepakt hoeft te worden. Daardoor laden games veel sneller. De Mac kan daardoor grotere en mooiere games aan, zoals Resident Evil: Village en No Man’s Sky. Deze komen dit najaar naar de Mac. Eerder waren dergelijke games niet mogelijk.

Deze Macs ondersteunen Metal 3:

Mac met Apple Silicon, dus een M1 of M2

AMD Radeon Pro Vega-serie videokaart

AMD Radeon Pro 5000/6000-serie videokaart

Mac met Intel-chip met Intel Iris Plus Graphics

Mac met Intel-chip met Intel UHD Graphics 630

Via  > Over deze Mac kun je zien of jouw Mac hieraan voldoet.

Er zit nog veel meer moois aan te komen qua nieuwe functies. Zo krijgt Siri in iOS 16 er weer wat handige verbeteringen bij en zijn we blij verrast over de tussenstops in Apple Kaarten.

