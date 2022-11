Google’s Street View is een hele handige functie om te zien hoe een straat er precies uit ziet. Je bekijkt het straatbeeld vanuit de ogen van een autobestuurder dankzij de beelden die vastgelegd zijn door auto’s met camera’s. Al jarenlang heeft Google een aparte Street View-app, hoewel de Street View-beelden ook zijn geïntegreerd in de Google Maps-app. Dat is dan ook mogelijk één van de redenen waarom Google stopt met de losse Street View-app. Wat betekent dat voor huidige gebruikers?



Google Street View app stopt

Dat Google Street View stopt werd eerst ontdekt door 9to5Google en het nieuws is inmiddels door Google bevestigd tegenover The Verge. Met de app kun je plaatsen ontdekken vanuit het Street View-perspectief en bijvoorbeeld binnenlopen in een museum. Het nuttige van de losse Street View-app is dat je daarmee ook je eigen 360 graden foto’s kan maken en uploaden, zodat je je eigen Street View-beelden kan uploaden. Met de app is het ook mogelijk om je openbare profiel met je eigen gepubliceerde 360 graden foto’s te bekijken. De app biedt daardoor een meerwaarde ten opzichte van Street View in Google Maps, waar je alleen de beelden kan bekijken.

Toch heeft Google nu dus besloten om te stoppen met de Street View-app. De komende weken wordt Street View verwijderd uit de App Store en Google Play Store, waardoor hij straks niet meer te downloaden is. Ondersteuning voor de app zelf stopt op 21 maart 2023. Tot die tijd kun je de app blijven gebruiken (als je hem al hebt), maar daarna is het over en uit en moet je dus overstappen naar Google Maps.

Voor het uploaden van eigen 360 graden foto’s, moet je voortaan de Street View Studio webapp gebruiken. Deze is beschikbaar op zowel desktop als mobiel en biedt grotendeels dezelfde mogelijkheden als de Street View-app.

Het is op zich geen verrassing dat Google stopt met de Street View-app. Dit jaar heeft de app slechts één update gekregen (op 1 november) en in 2021 was er ook maar één update in mei. In de jaren daarvoor zijn er nauwelijks nieuwe functies toegevoegd. De Google Street View-app krijgt daardoor binnenkort een plekje op het Google-kerkhof. Google staat erom bekend om diensten en apps uit de lucht te halen. Bekende recente voorbeelden zijn Google Stadia (de gamestreamingdienst) en Google Hangouts. In al die jaren zijn er tientallen Google-diensten en apps stopgezet, waar je hier een overzicht van vindt.

Overigens bestond Street View afgelopen voorjaar 15 jaar en werd er voor de gelegenheid iets nieuws toegevoegd aan Street View in Google Maps.

Bekijk ook 15 jaar Google Street View: nieuwe functie laat je tijdreizen Google Street View bestaat 15 jaar en om dat te vieren komt Google met een nieuwe functie voor iOS en Android. Je kan daarmee teruggaan in de tijd om te zien hoe een plek veranderd is.

Binnenkort in Nederland en België: Apple’s Look Around

Overigens is er voor Nederlandse en Belgische gebruikers van Apple Kaarten goed nieuws. Apple heeft beloofd om nog dit jaar de nieuwe eigen Apple Kaarten in Nederland en België uit te rollen. Een onderdeel daarvan is Apple’s Look Around, de eigen variant van Google’s Street View. Ook met Look Around kun je door de straten kijken en zien hoe gebieden eruit zien. In 2021 en 2022 hebben diverse auto’s van Apple door Nederland (en België) gereden om de beelden vast te leggen. Er is zelfs met wandelaars door een aantal parken gelopen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Apple Kaarten in Nederland uitgerold wordt.