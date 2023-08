Af en toe brengt Apple kleine bugfix-updates voor de Apple Watch uit, waarin lang niet altijd wordt aangegeven welke problemen er opgelost worden. Maar dat is deze keer met watchOS 9.6.1 niet het geval. Apple heeft namelijk een zeer specifiek probleem opgelost in deze update, die betrekking heeft op een bepaald type apps op de Apple Watch.



watchOS 9.6.1 beschikbaar

Apple zegt in de releasenotes namelijk dat de update een probleem oplost waardoor apps geen gebruik konden maken van bepaalde bewegingsgegevens. Het gaat om apps die gebruikmaken van de Movement Disorder API, een tool voor ontwikkelaars waarmee ze de bewegingssensoren kunnen uitlezen. En dan specifiek voor het vastleggen van symptomen bij de ziekte van Parkinson. De Movement Disorder API bestaat al sinds 2018.

De Apple Watch kan al sinds watchOS 5 de symptomen van de ziekte van Parkinson detecteren. Het gaat dan specifiek om de symptomen tremor en dyskinesie. Tremor is het ritmisch en trillend bewegen van een lichaamsdeel, terwijl dyskinesie staat voor onwillekeurige bewegingen. Je leest er meer over in ons eerdere nieuwtje van 2018.

Releasenotes watchOS 9.6.1

Voor de volledigheid vind je hier nog de volledige releasenotes. Er worden in deze update geen beveiligingsproblemen opgelost.

Deze update verhelpt een probleem waardoor bewegingsgegevens niet toegankelijk waren voor apps die de Movement Disorder API gebruiken om trillingen en symptomen van de ziekte van Parkinson bij te houden.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

watchOS 9.6.1 downloaden

Om de update uit te voeren op je Apple Watch Ultra, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch Ultra zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.