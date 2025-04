watchOS zou in een toekomstige update een vernieuwd ontwerp krijgen, dat ook deels geïnspireerd is op visionOS. Dat beweert een bron, hoewel we de informatie wel met een korrel zout moeten nemen.

watchOS voor de Apple Watch is de afgelopen jaren diverse keren vernieuwd, met watchOS 10 als meest recente echte grote verandering in het design en ontwerp. Volgens de Israëlische website The Verifier is Apple van plan om het ontwerp van watchOS weer te vernieuwen, zodat het meer in lijn ligt met de aankomende verandering van iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16.

‘Vernieuwd ontwerp voor watchOS’

De site meldt dat Apple van plan is om elementen van visionOS over te zetten naar watchOS op de Apple Watch. Het zou vooral zitten in de ontwerpen van knoppen, die meer zwevend en transparant zouden worden. Ook in menu’s, pictogrammen en andere onderdelen zou de nieuwe stijl terug te vinden zijn. De website deelt echter geen beelden of concepten, dus het blijft nog een beetje gissen hoe dit er in de praktijk echt uit gaat zien.

Daarnaast spreekt de site over een andere indeling voor het beginscherm. Het raster met de apps is in watchOS 10 vernieuwd, waardoor het een lange verticale lijst is. De apps staan echter nog steeds in een soort bijenkorfraster verdeeld en dat zou in een toekomstige update gaan veranderen.

Tot slot meldt de website dat Apple meer gebaren mogelijk wil maken om de Apple Watch te bedienen. Op de Apple Watch Series 9 en nieuwer heb je al de Tik dubbel-actie, waarmee je met twee tikjes van je vinger tegen je duim bepaalde onderdelen van het scherm kunt bedienen. Het is echter onduidelijk aan wat voor nieuwe gebaren Apple precies werkt en wat je ermee zou kunnen doen. De informatie is dus nogal summier.

Hoe betrouwbaar is deze informatie?

The Verifier zegt er nadrukkelijk bij dat ze niet weten om welke watchOS-versie het gaat waar de veranderingen in doorgevoerd zouden worden. Er wordt dus ook niet specifiek over watchOS 12 gesproken, de eerstvolgende grote update. Het is goed mogelijk dat Apple de veranderingen pas later gaat doorvoeren en dat het eerst naar iOS, iPadOS en macOS komt.

Als de informatie überhaupt al klopt, want The Verifier heeft een wisselende reputatie als het om dit soort dingen gaat. Zo sprak de site ooit over een kindermodus voor de Apple TV met schermtijd, maar dat is er nooit gekomen. Ook beweerde de site ooit dat Apple Touch ID voor de Apple Watch zou implementeren, maar ook dat is nooit gebeurd. Bovendien heeft de site de afgelopen jaren wel eens informatie gedeeld over ondersteunende modellen voor toekomstige iOS-updates, maar ook dat bleek niet altijd juist.