Op de Apple Watch Ultra kun je Apple Watch Ultra kun je een sirene laten klinken als je in nood bent. Zo kun je de hulp inroepen van anderen die in de buurt zijn.

Sirene op de Apple Watch Ultra

Je kunt met de Apple Watch ook de SOS-noodmelding gebruiken om hulpdiensten in te schakelen en je naasten te laten weten dat je in nood verkeert. Maar het kan wel even duren voordat er hulp in de buurt is. Soms kan een voorbijganger je helpen om uit een greppel of uit een ravijn te komen. Maar hoe trek je de aandacht van zo’n voorbijganger? Met de sirene op de Apple Watch Ultra! Die produceert een luid signaal dat tot een afstand van 180 meter te horen is.

De Apple Watch Ultra is erg geschikt voor uitdagende sporten zoals bergbeklimmen en dankzij de backtrack-functie vind je altijd de weg terug. Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je in de problemen komt en dan is het wel handig als je de hulp kunt inroepen van anderen in de buurt.

Sirene activeren op de Apple Watch Ultra

Er zijn vier manieren om de Sirene te starten. Dit is de meest voor de hand liggende manier: door op de oranje actieknop te drukken.

Zo werkt het:

Houd de oranje actieknop aan de zijkant een paar seconden ingedrukt, totdat de Sirene-schuifknop verschijnt. Veeg over de Sirene-schuifknop. Er verschijnt nu een aftelklok in beeld. Er klinkt eerst een zacht alarm, voor het geval je je bedenkt. Daarna wordt het alarm steeds luider, tot 86 decibel. Op het scherm zie je een animatie, om duidelijk te maken dat de sirene actief is. Met de stopknop (rode vierkant) kun je het alarm stoppen.

De animatie op het scherm kan handig zijn voor gebruikers die doos zijn en de sirene zelf niet kunnen horen.

Er zijn nog drie andere manieren om de sirene te activeren:

Houd de zijknop ingedrukt. De schuifknop voor de sirene verschijnt dan als eerste optie in het menu.

Blader naar de Sirene-app en tik op het icoontje. Deze ziet eruit als een rode megafoon.

Gebruik Siri en vraag ‘Open de Sirene-app’.

Je kunt met Siri de sirene niet direct starten. Dit is gedaan om misverstanden te voorkomen.

Lukt het niet om hulp te vinden? Dan kun je alsnog gebruik maken van de SOS-noodmelding op de Apple Watch. Je moet dan verbinding hebben met het mobiele netwerk om de hulpdiensten te informeren over je locatie. Dit werkt helaas nog niet via satellietcommunicatie.

Sirene stoppen op de Apple Watch Ultra

Zolang de aftelklok in beeld is kun je de Sirene op elk moment stoppen. Hou je de actieknop ingedrukt, dan laat je deze los om de Sirene te annuleren. Ook kun je op het vierkante stopknop drukken om de Sirene te stoppen of je hand gedurende minimaal 3 seconden op het Apple Watch-scherm leggen.

Sirene niet met actieknop activeren

Ben je bang dat je per ongeluk de sirene kunt activeren via de actieknop? Dan kun je ervoor zorgen dat het continu indrukken van de actieknop geen sirene veroorzaakt. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Blader omlaag naar Actieknop. Blader omlaag naar het kopje ‘Sirene’. Zet de schakelaar uit.

Je kunt de sirene nu niet mere activeren via de actieknop, maar nog wel op de drie andere manieren, zoals de zijknop en Siri.

De Apple Watch Ultra is voorlopig de enige Apple Watch waarop deze functie aanwezig is.