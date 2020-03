Spotify Home vernieuwd

Spotify hield er altijd al rekening mee dat het vrijdagavond of zondagochtend was en presenteerde je een passend lijstje met feestmuziek of rustige muziek om bij te ontwaken. Maar het uiterlijk wordt nu wat meer afgestemd hierop, met een ‘Goeiemorgen’ of ‘Goedemiddag’ bovenin het scherm en daaronder een compacter lijstje met mogelijk interessante afspeellijsten. De grotere tegels met Discover Weekly en Jouw Daily Mix vind je verderop. Onlangs vernieuwde Spotify al het design met afspeelknoppen die er anders uitzien.



Aanbevelingen op basis van gewoontes

Deze keer gaat het uitsluitend om het tabblad Home. Het moet beter worden met het aanbevelen met muziek op basis van het moment van de dag. Je krijgt zes afspeellijsten te zien die er het beste bij passen. Daarna volgen collecties met afspeellijsten, podcasts en mixen. De ‘Speciaal voor…’ afspeellijsten zijn er ook nog steeds.

Luister je bijvoorbeeld elke ochtend naar dezelfde podcast, dan hoef je daar voortaan niet meer naar te zoeken: hij staat tijd bovenaan. Ook de afspeellijst die je na werktijd graag tijdens je workout luistert staat voor je klaar, bovenaan het scherm. De inhoud wijzigt gaandeweg de dag.

De uitrol is vanaf vandaag wereldwijd gestart voor iOS en Android, maar het kan wel even duren voordat jij het te zien krijgt. Je moet minimaal 30 dagen luisterhistorie hebben om het nieuwe design te kunnen zien.