Ontwikkelaars zijn aan de slag gegaan met de visionOS SDK en kunnen op die manier kijken of hun app geschikt is voor Vision Pro. Je kunt op de headset apps gebruiken die voor iPhone en iPad zijn ontwikkeld, maar dat betekent niet dat ontwikkelaars klaar zijn met het zetten van een vinkje. Er moet nog wel het één en ander aangepast worden en er gelden ook nogal wat regels, beperkingen en richtlijnen.



Geen porno en gokken

Apple moedigt ontwikkelaars aan om software voor de Vision Pro-headset te maken en biedt allerlei tools om aan de slag te gaan. Maar niet alles kan. Omdat je de Vision Pro op je hoofd draagt zijn sommige categorieën apps niet geschikt en sommige content mag ook niet. Om te beginnen: visionOS-apps komen in de App Store te staan, dus dat betekent dat er geen porno en ander “overtly sexual or pornographic material” is toegestaan. Dit staat in de App Store Review Guidelines, waarin ook apps op het gebied van gokken en geweld aan banden worden gelegd. Uiteraard kun je wel pornofilms afspelen uit je eigen collectie, maar apps mogen dergelijke content niet zelf aanbieden.

Apple heeft zichzelf ook wat beperkingen opgelegd. Zo krijg je wel de Bestanden-app, Safari en News, maar geen Rekenmachine-app en ook geen Weer-app.

Deze apps wil Apple niet

Op de pagina Bringing your existing apps to visionOS legt Apple uit wat je moet doen om je bestaande iPhone en iPad-apps geschikt te maken voor visionOS. De volgende apps wil Apple niet op de Vision Pro hebben:

Selfie- of fotografie-apps . Hieronder vallen apps waarbij het primaire doel is om foto’s of video vast te leggen met de camera’s van het apparaat.

. Hieronder vallen apps waarbij het primaire doel is om foto’s of video vast te leggen met de camera’s van het apparaat. Apps die fungeren als containers voor app-extensies . Hieronder vallen apps met als primair doel aangepaste toetsenborduitbreidingen, apparaatstuurprogramma’s, stickerpakketten, extensies voor het filteren van SMS- en MMS-berichten, extensies voor het telefoonboek of widgets.

. Hieronder vallen apps met als primair doel aangepaste toetsenborduitbreidingen, apparaatstuurprogramma’s, stickerpakketten, extensies voor het filteren van SMS- en MMS-berichten, extensies voor het telefoonboek of widgets. Op beweging gebaseerde apps. Hieronder vallen apps die veranderingen in de locatie van een persoon volgen, zoals apps die turn-by-turn aanwijzingen geven voor navigatie. Hieronder vallen ook apps die lichaamsbewegingen volgen.

Geen camera-apps

Uiteraard is het niet mogelijk om een selfie te maken met Vision Pro, dus dergelijke apps hebben geen zin. Je hebt een headset om je hoofd en je gezicht is maar gedeeltelijk zichtbaar. Wil je een foto van jezelf met de headset op, dan kun je dit beter met een iPhone doen. Wel heeft de headset camera’s aan de buitenkant die geavanceerder zijn dan die op de iPhone en iPad. Je kunt met de standaardfuncties van de Vision Pro zelfs 3D-beelden vastleggen. Het is Apple’s eerste 3D-camera waarmee je ruimtelijke foto’s en video’s kunt maken. Maar helaas krijgen externe ontwikkelaars geen toegang tot de camera. Dit is waarschijnlijk gedaan uit privacy-overwegingen. Hopelijk gaat dit veranderen en krijgen ontwikkelaars in toekomstige visionOS-versies de mogelijkheid om camera-apps te maken (met toestemming van de gebruiker, uiteraard).

Geen apps met beweging en locatie

Je kunt geen fitnessapps maken waarbij je de headset moet dragen tijdens een workout. Dit zijn apps die de beweging van een persoon volgen. Dat lijkt op het eerste gezicht gek, want de headset zit vol met sensoren die je lichaamsbeweging tracken. Sterker nog: je bedient het apparaat met handbewegingen, dus die handbewegingen zouden ook nog op een andere manier gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld een app om te leren dirigeren, of om een virtuele golfbal te slaan). Maar dat mag niet, waarschijnlijk omdat je dingen in huis kan raken of omgooien.

Vision Pro ondersteunt ook geen locatiediensten en heeft beperkte toegang tot data uit de versnellingsmeters en gyroscopen, stappenteller, magnetometer en barometer. Dit maakt bepaalde apps die locatieafhankelijk zijn, zoals navigatie-apps. Het lijkt misschien een leuk idee om door de stad te wandelen met een headset op, waarbij je onderweg navigatiepijlen en toeristische info te zien krijgt. Maar dat kan niet.

Geen app-extensies

Een derde categorie apps die niet is toegestaan betreft app-extensies, oftewel apps die een uitbreiding vormen op een andere app. Een stickerpakket of een widget heeft volgens Apple geen zin op de headset en een third party-toetsenbord ook niet.

Functies die niet werken in visionOS-apps

Heb je een app die in een goedgekeurde categorie valt, dan ben je er nog niet helemaal, want er zijn talloze functies en technologieën die (nog) niet beschikbaar zijn in visionOS of die niet gebruikt mogen worden. Ontwikkelaars kunnen ze daardoor ook niet gebruiken. Mogelijk wijzigt dit in toekomstige versies.

Dit is niet mogelijk met visionOS-apps:

Foto’s en video’s vastleggen. Camera’s kunnen niet gebruikt worden voor het maken van foto’s en video’s door third party-apps.

Camerafuncties zoals autofocus en flitser.

Multi-touch is beperkt tot 2 aanrakingen tegelijk (geen 10, zoals op andere platformen).

Toevoegen van nieuwe HomeKit-apparaten is niet mogelijk via Vision Pro.

Handoff stuurt geen activiteiten door naar andere devices.

Picture-in-picture in videospelers is niet mogelijk.

Afspelen op de achtergrond: de audio stopt zodra een app naar de achtergrond wordt verplaatst.

Telefoonfuncties werken niet. Wel kun je VoIP-diensten inbouwen met CallKit en Core Telephony.

Sociale media: oproepen naar het Social-framework doen niets.

En dit is ook niet beschikbaar op Vision Pro:

HealthKit-data (er wordt ook niets weggeschreven naar de Gezondheid-app)

Widgets voor het beginscherm of toegangsscherm

Locatiedata, behalve de standaardservice*

Barometer- en magnetometergegevens

Haptische functies: visionOS speelt een geluid af in plaats van een trilling

AirPlay

App Clips

Apple Watch-functies en WatchKit-exensies

PencilKit

Core Motion

Schermtijd

CarPlay en CarKey

Classroom-functies voor scholen

Parental Controls (ouderlijk toezicht)

*Het is nog onduidelijk wat met stadaardservice wordt bedoeld; dit blijkt niet uit de developerdocumentatie.

Deze functies zijn niet allemaal verboden, maar als ze in een app zitten zullen eventuele knoppen worden verborgen of gedragen ze zich anders in visionOS.

Sommige zijn wat voor de hand liggend: wat moet je met een Apple Pencil terwijl je een headset draagt? En wat moet je met CarPlay en CarKey als je de headset niet in de auto mag gebruiken? Andere zijn wat minder logisch: Schermtijd wordt automatisch al beperkt door de korte batterijduur van de Vision Pro, maar het zou handig zijn om achteraf te kunnen zien hoeveel uur je ‘m gebruikt hebt.

Als ontwikkelaars een app willen indienen voor visionOS, dan moeten ze de niet-ondersteunde functies verwijderen uit de build. Doe je dat niet, dan wordt je app ofwel niet goedgekeurd, of de niet-ondersteunde functies worden simpelweg onderdrukt en niet getoond in de interface.