Grootste iPhone ter wereld

In de video “I built the world’s largest iPhone!” laat Matthew zien hoe hij het project heeft aangepakt. Hij kocht de grootste televisie die de Amerikaanse winkelketen Best Buy in het assortiment heeft en bouwde dit om, zodat het met een touchscreen werkt. Gekoppeld met een Mac mini lukte het om iets te maken dat qua bediening ongeveer net zo werkt als een iPhone.



In 2020 bouwde YouTuber ZHC al een grote iPhone die 1,80 meter hoog was, maar Matthew wilde laten zien dat het nog groter kan. De YouTuber maakte eerder al gigantische ijsjes, pizza’s en andere oversized objecten. Het bouwen van een iPhone bracht echter nieuwe uitdagingen met zich mee, want het moest niet alleen groot zijn maar ook goed werken. Met 7-feet (2,10m) heeft deze iPhone bijna dezelfde lengte als NBA-legende Shaquille O’Neal. En hij doet het ook nog. Zo zien we hoe Matthew de game Subway Surfers speelt, met de Camera-app selfies maakt en timers instelt met de Klok-app. Je kunt zelfs apps van derden gebruiken zoals Duolingo en aankopen doen met Apple Pay

Nadat Matthew de iPhone in New York City heeft rondgezeuld en er zelfs mee in de metro is gegaan, spreekt hij af met YouTuber MKBHD om hem te laten beoordelen of het echt als een iPhone werkt. Marques Brownlee is onder de indruk hoe goed het touchscreen werkt en dat alles inclusief de volumeknoppen werkt zoals op een echte iPhone.

Met de komst van de Vision Pro is een dergelijk groot scherm niet meer nodig. Je kunt straks een interface ter grootte van een gigantische televisie geprojecteerd krijgen in je huiskamer, zonder dat je ruimte in de kamer nodig hebt. Erg praktisch is zo’n supergrote iPhone niet, maar . Erg praktisch is zo’n grote iPhone ook niet, maar het is wel leuk om te zien dat het kan.