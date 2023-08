Apple heeft talloze apps in de App Store staan, van Apple Music Classical tot Keynote en van Apple Support tot... Texas Hold'em? In dit artikel bespreken we Apple's apps die je misschien allang weer vergeten was omdat ze nooit echt voet aan de grond hebben gekregen.

Eens in de zoveel tijd komt Apple met een nieuwe app op de proppen. Ze worden niet allemaal standaard onderdeel van iOS, maar je kunt ze desgewenst (gratis) uit de App Store halen. Veel van deze apps worden veelvuldig gebruikt, zoals Pages, Numbers en Keynote. Andere apps lijkt Apple wel vergeten te zijn en aan die apps geven we hier weer wat aandacht.

#1 iTunes Movie Trailers

We beginnen met de aanleiding van deze round-up van vergeten apps. Eerder vandaag schreven we dat de iTunes Movie Trailers-app stopt en we waren eigenlijk een beetje verbaasd dat hij überhaupt nog bestond. De app heeft al 9 jaar geen nieuwe functies gekregen en dat is te merken. Je kunt nog wel trailers bekijken en zien wat er in de bioscoop draait, maar het heeft verder geen link met nieuwe diensten zoals Apple TV+. Apple zal binnenkort overgaan op het tonen van trailers in de TV-app. Er hoort ook een website bij deze app die een nóg ouderwetser uiterlijk heeft.

#2 Clips

Hoewel de laatste update voor Clips nog niet eens heel lang geleden is (4 maanden) heeft de app nooit echt de aandacht gekregen waar Apple waarschijnlijk op hoopte. Met deze app kun je filmpjes maken en bewerken met leuke achtergronden, stickers en andere animaties. Zet er een muziekje onder en het is zo geschikt om op Instagram of TikTok te zetten. Dat Clips niet populair is, heeft wellicht te maken met het feit dat er verder geen sociaal medium aan vastzit. TikTok heeft bijvoorbeeld een eigen videobewerker met bekende visuele eigenschappen die je alsmaar terugziet in de ontelbare filmpjes.

Een voordeel van Clips vergeleken met andere apps in deze round-up, is dat hij nog wel helemaal goed werkt. Apple heeft de hoop nog niet opgegeven voor deze app uit 2017. Deze app moet je overigens niet verwarren met App Clips, want dat is iets totaal anders.

#3 For All Mankind: Tijdcapsule

De kans is groot dat je nog nooit van deze app hebt gehoord. Speciaal voor de Apple TV+ serie ‘For All Mankind’ heeft Apple een augmented reality-app uitgebracht. Deze app moet een extra verhaal vertellen in de 10 jaar die tussen het tijdperk van seizoen 1 en seizoen 2 van deze serie zit. Deze tijdcapsule-app is daarom alleen interessant voor echte fans van For All Mankind.

Texas Hold’em

Texas Hold’em is een vreemde eend in de bijt. In 2008 introduceerde Apple een Texas Hold’em-app toen de App Store net nieuw was. Jarenlang gebeurde er niets met de app en Apple verwijderde deze weer uit de App Store. In 2019 werd de Texas Hold’em-app opnieuw uitgebracht met een paar verbeteringen. Het kaartspelletje werkt nog prima, maar het is jammer dat Apple hier geen extra aandacht aan besteedt. Het design is ook niet zo best meer.

Bekijk ook Apple brengt eigen Texas Hold'em-game terug in de App Store Na acht jaar is Apple's eigen iPhone-game Texas Hold'em weer terug! Apple introduceerde de game in 2008, maar verwijderde de app jaren later weer. Nu is het spelletje teruggekeerd met een volledige nieuwe versie, aangepast voor alle recente iPhones.

Beats Pill*

De laatste app in deze round-up is écht eentje voor op het kerkhof. Beats Pill* is bedoeld om je Beats-speaker te bedienen. Zo kun je het geluid versterken en twee van deze speakers aan elkaar koppelen voor beter geluid. Deze in 2015 uitgebrachte app heeft nog nóóit nieuwe functies gekregen. Enkel een paar bugfixes hier en daar. De Beats Pill* wordt allang niet meer verkocht en zo bijzonder zijn de functies in deze app ook weer niet. Zouden er nog mensen zijn die deze app echt gebruiken? Uit de App Store reviews blijkt van niet, want de app werkt niet eens meer.

