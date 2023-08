Elon Musk wil van Twitter een superapp maken, waarmee je alles kunt doen. In Azië zijn dergelijke apps al erg populair en invloedrijk. Zo kun je met het WeChat (China) een lening afsluiten en online shoppen, terwijl je met Grab (Singapore, maar actief in meer landen) je boodschappen kunt laten bezorgen, een fiets huren of pakketten versturen. Andere voorbeelden zijn Line (Japan) en AliPay (China). Een reis boeken, kaartjes kopen voor een concert of je mobiele tegoed verhogen kan vaak ook met deze apps, naast chatten en nieuws lezen. Dat laatste is het uitgangspunt waarmee X (Twitter) begint: het is nu vooral een app om nieuws te ontdekken en je mening te verkondigen. In een interview heeft de nieuwe directeur Linda Yaccarino nu verteld welke stappen als eerste worden ondernomen om van X een superapp te maken: videobellen en betalingen staan als eerste op de planning.



Vertrouwen winnen

Yaccarino is aangenomen om de transformatie van Twitter naar superapp X te realiseren. Op die manier kan eigenaar Elon Musk een stap terug doen en toch invloed uitoefenen op de koers van de app. Die koers was al meteen na de overname duidelijk: “Het kopen van Twitter versnelt het maken van X, de allesapp”, schreef Musk in een tweet. Yaccarino zegt in het interview dat ze “autonomie” heeft onder Musk en wil daarmee adverteerders geruststellen dat ze terug kunnen keren naar het platform. “Mijn rol en die van Elon zijn heel duidelijk”, zegt ze. Musk houdt controle over het productdesign en nieuwe technologie, terwijl Yaccarino zoveel mogelijk stabiliteit moet uitstralen om gebruikers en partners van het bedrijf voor te bereiden op de komende stappen. Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, commerciële, juridische en financiële zaken. Yaccarino is een voormalig hoofd van de reclame-afdeling bij NBCUniversal en moet vooral zorgen dat de adverteerders vertrouwen hebben en weer reclame op X willen inkopen. De afgelopen maanden liepen adverteerders weg omdat X te riskant was geworden:: ze waren bang dat hun advertenties te zien waren tussen haatberichten en illegale content.

Maar hoe gaat zo’n superapp van X er dan uit zien? Topvrouw Yaccarino spreekt over een “wereldwijde marktplaats voor ideeën, goederen, diensten en kansen”. Je kan er van alles mee doen, waardoor het vooral een praktisch nut zal hebben. Daarnaast zal kunstmatige intelligentie een belangrijke rol spelen.

Bekijk ook Tijd om te gaan? Met deze Twitter-alternatieven wordt het weer gezellig Ben je helemaal klaar met Twitter? Kijk dan eens naar deze alternatieven, waarmee je ook in contact blijft met gelijkgestemden en kunt praten over onderwerpen die jou bezighouden. Bijna allemaal hebben ze apps voor iPhone en iPad!

Maakt X kans als westerse superapp?

Toch is succes van X als superapp niet gegarandeerd. X en Twitter waren de afgelopen maanden vaak in het nieuws, maar het heeft niet het bereik van WhatsApp. De naar schatting 450 miljoen gebruikers wereldwijd en 2,9 miljoen actieve gebruikers in Nederland. WhatsApp heeft 3 miljard gebruikers wereldwijd en rond de 12 miljoen in Nederland waarmee ze (afgezien van babies en hoogbejaarden) bijna de hele bevolking bereiken. Het zal dan ook moeilijk worden om van X de nieuwe Tikkie te maken, waarmee je al je betalingen regelt. En voor het afsluiten van je verzekering of hypotheek zul je waarschijnlijk eerder kiezen voor een bedrijf met een minder riskant imago.

Wie meer wil weten over de opkomst van superapps kan hier meer uitleg vinden en meer info over de invloed van WeChat vind je hier.