Apple TV+ shows krijgen exclusieve extra’s met augmented reality

Apple wil de content op Apple TV+ een extra boost geven door allerlei augmented reality-extra's aan te bieden. Als eerste is 'For All Mankind' aan de beurt, met een AR-app met mixed reality.

For All Mankind: Time Capsule

Je kunt For All Mankind: Time Capsule nu downloaden uit de Amerikaanse App Store. Heb je een Amerikaans iTunes-account, dan kun je het dus nu al proberen. Meer regio’s volgen later. Het gaat om een losse app die gemaakt is met Apple’s ARKit-framework. Het werkt op een iPhone 6s (Plus) en nieuwer, dus ook op de eerste generatie iPhone SE. Heb je echter een iPhone 12 Pro (Max) of de nieuwste iPad Pro, dan krijg je dankzij de LiDAR-sensor nog wat exclusieve extra’s erbij. De app bestrijkt de tien jaar tussen het eerste en tweede seizoen van de tv-serie, waarin een alternatieve geschiedenis wordt verteld. Je kunt in interactie gaan met virtuele objecten in je eigen huiskamer. Met geluiden en muziek wordt het effect nog eens extra versterkt.



In de app kijk je door de ogen van de tiener Danny Stevens, zoon van de astronauten Tracy en Gordo Stevens in de serie. In seizoen 2 zal een oudere Danny komen opdraven, gespeeld door Casey W. Johnson. Hij krijgt dat seizoen ook een wat prominentere rol. In de app krijg je Johnson al te zien, samen met Michael Dorman als Gordo Stevens, Cynthy Wu als Kelly Baldwin en Krys Marshall als Danielle Poole. Zij is ook de verteller in de app. Je hoeft de serie niet te volgen om de app te kunnen begrijpen.

For All Mankind is vanaf 19 februari te zien bij Apple TV+. Elke vrijdag zullen er nieuwe afleveringen volgen.

Meer AR-content voor Apple TV-shows

Bloomberg voorspelde in de zomer van vorig jaar al dat er augmented reality-content gepland is rondom tv-series op Apple TV+. Dit moet nieuwe abonnees trekken en de interesse in AR-technologie verder aanwakkeren. Er werd toen ook al gesproken over deze app.

In de toekomst zou Apple dit soort content ook geschikt kunnen maken voor de AR-bril, die in de maak is. Deze combineert augmented reality met virtual reality en zou vooral de nadruk leggen op gaming, video’s kijken en virtueel vergaderen. Een consumentenbril met AR zou gepland staan voor begin 2023, maar eerder kan er al een dure gecombineerde AR/VR-bril voor niche-toepassingen op de markt komen. Zelf doet Apple niet zoveel met AR: behalve de Meten-app en Animoji rekent het bedrijf er vooral op dat externe partijen leuke toepassingen voor AR maken.

Let op: momenteel alleen in de Amerikaanse App Store te downloaden.