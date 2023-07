De leukste apps van juli 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen. Daarbij is er ook extra aandacht voor Nederlandse en Belgische apps.



iCulture App van de Maand: Flighty Op iCulture hebben we al eens eerder geschreven over Flighty, een mooie en handige app om je vluchten mee te tracken. Deze maand verscheen versie 3.0, waarmee je vluchten kan delen met vrienden en familie. Vrienden krijgen dan updates over je vlucht, zodat ze weten hoe laat je landt en of alles nog goed gaat. Het delen verloopt via iCloud, dus je hoeft geen ingewikkelde vluchtnummers te delen. Je kunt het delen ook op elk moment stopzetten. In meldingen verschijnt ook keurig de naam van degene die in de vlucht deelneemt. Moet je vluchten volgen van meerdere personen, dan kun je ze zelfs op de kaart zien. Deze deelfunctie is gratis te gebruiken en is vooral handig in deze vakantieperiode. De Pro-versie ontgrendelt nog meer functies, vooral voor iedereen die vaak in de lucht te vinden is.

Arc

We hebben op iCulture al eens eerder geschreven over de Arc-browser, onder andere voor iPhone en iPad. Arc is een nieuwe browser (ook voor de desktop) en kenmerkt zich door handige nieuwe functies. Voorheen werd je nog op de wachtlijst geplaatst voordat je de app kon gebruiken, maar dat is nu niet meer nodig. De browser heeft een modern design en is gebouwd op Chromium, de engine waar ook Google Chrome op draait. De iPhone-versie is een soort companion, zodat je je spaces en tabbladen van de Mac-versie ook op de iPhone kan gebruiken.

Evie voor Tesla

Heb je een Tesla, dan is de Evie-app misschien wat voor jou. Je kunt de Evie-app met je Tesla koppelen en daarmee allerlei functies gebruiken. De app kenmerkt zich vooral door het feit dat de app gemaakt is met de nieuwste iOS-functies en designs. Zo ondersteunt de app Live Activiteiten waarmee je de laadstatus van de Tesla in de gaten kan houden. Er zijn ook widgets voor je beginscherm en toegangsscherm en er is een Apple Watch-app. Je kan met de app je Tesla ontgrendelen en vergrendelen, de achterklep open doen, de temperatuur in de auto regelen en meer.

Bear

Gebruik je regelmatig Apple’s Notities-app, maar mis je wat extra mogelijkheden? Dan zou je Bear eens kunnen proberen. Bear is één van onze aanraders als het gaat om notitie-apps en sinds deze maand is versie 2.0 beschikbaar. Daarin zitten meer dan twintig nieuwe functies, dus reden genoeg om de app nog eens onder de aandacht te brengen. Je kan in versie 2.0 tabellen maken, meerdere stijlen in je tekst gebruiken, notities aan elkaar linken, een inhoudsopgave maken, secties in een notitie in- en uitklappen, voetnoten toevoegen, gifs gebruiken, previews van links bekijken en nog veel meer. Er zijn ook nieuwe widgets voor het toegangsscherm en meerdere nieuwe thema’s. De app is gratis te proberen, maar heeft ook een pro-versie voor extra functies, zoals een zoekfunctie voor zoeken binnen afbeeldingen, pdf’s en andere documenten.

Chronicling

Alles wat je zou kunnen tracken (huishoudklusjes, gewoontes, sportprestaties en nog veel meer), kun je vastleggen in de nieuwe app Chronicling. Je kunt de app personaliseren door alles wat je trackt te voorzien van een passend icoontje. Door het in de app vast te leggen, kun je statistieken bekijken en patronen herkennen. De app heeft ook diverse widgets (zowel voor het beginscherm als toegangsscherm) en ondersteunt ook Siri Shortcuts. Er zijn zelfs focusfilters beschikbaar, een functie die maar weinig apps bieden. Alles wordt via iCloud gesynchroniseerd met al je apparaten. En de app ziet er nog mooi uit ook.