Deze zogenaamde Core Technology Fee van €0,50 per download kwam ter sprake tijdens een workshop over de naleving van de Europese Digital Markets Act door Apple. Apple-jurist Kyle Andeers stelde daarbij, dat Apple vindt dat het bedrijf aan alle eisen van de Digital Markets Act voldoet. Maar er komen soms ook onverwachte knelpunten boven tafel. Zo vertelde iOS-ontwikkelaar Riley Testut, bekend van de Game Boy Advance-emulator GBA4iOS, dat hij in 2014 als 18-jarige middelbare scholier zijn app heeft uitgebracht. Het werd een onverwacht succes: GBA4iOS werd buiten de App Store om meer dan 10 miljoen keer gedownload. Volgens de nieuwe EU-regels van Apple zou hij dan 5 miljoen euro moeten betalen. Voor een gratis app zonder reclame is dat onmogelijk. Het zou jonge mensen zoals Testut in één klap financieel ruïneren.

De ontwikkelaar vreest dan ook dat ouders voortaan op hun hoede zijn als kinderen een app willen maken.

De Core Technology Fee is bedoeld om Apple te compenseren voor het gebruik van de tools en infrastructuur. De vergoeding is in feite bedoeld voor apps van grote techbedrijven zoals Spotify en X, maar heeft ook impact op mensen die dromen van een eigen app en daarna onverwacht met een rekening van miljoenen euro’s worden geconfronteerd. Dit zijn bedragen die een normale scholier of werknemer in loondienst nooit zou kunnen opbrengen… per jaar!

Met Apple’s Fee calculator kun je zien hoeveel geld je kwijt bent:

Dat de Core Technology Fee problematisch is voor kleine ontwikkelaars van gratis apps, werd al in januari 2024 aangekaart door ontwikkelaar Steve Troughton-Smith. Hij voorspelde toen al dat het niet houdbaar zou zijn.

Andeers zegt nu dat Apple werkt aan een oplossing, maar dat die er nog niet is. Hij gaf aan dat Apple innovatie niet in de kiem wil smoren. Jonge appmakers en hun ouders hoeven niet bang te zijn om een app uit te brengen, belooft Andeers. Hij benadrukte daarbij dat Apple’s betaalmodel voor apps tot nu toe goed werkte, maar nu haastig moest worden omgebouwd waardoor nog niet alles optimaal is:

Wat we proberen te doen is een model afbreken dat vijftien jaar lang geïntegreerd is geweest. Vijftien jaar lang hebben we alles te gelde gemaakt via de commissie. Het omvatte alles, van technologie tot distributie tot betalingsverwerking. En het mooie van dat model is dat het ontwikkelaars in staat stelde risico’s te nemen. Apple kreeg alleen betaald als de ontwikkelaar werd betaald en dat was de afgelopen vijftien jaar een ongelooflijke motor voor innovatie. Zoals je al zei, we hebben kinderen van 8, 9 en 10 jaar oud tot tieners geweldige applicaties zien maken en dat is een van de grote succesverhalen van de App Store. In termen van de Core Technology Fee en ons businessmodel moesten we veranderen. De mandaten van de DMA dwongen ons om uit elkaar te halen wat we hadden opgebouwd en elk onderdeel afzonderlijk te prijzen. En dus hebben we nu een vergoeding voor technologie, tools en diensten, een vergoeding voor distributie en de diensten die we leveren via de App Store. En dan hebben we nog een aparte vergoeding voor betalingsverwerking als een ontwikkelaar daar gebruik van wil maken.

Er moet volgens Andeers ruimte blijven voor dromers, of het nu een kind, volwassene of grootouder is. Iedereen moet in staat zijn om een app te maken, niet alleen grote bedrijven. Andeers zegt dat zijn bedrijf naar voorbeelden van virale apps heeft gezocht, maar die niet kon vinden. Maar los van de cijfers wil Apple voorkomen dat mensen angst hebben om een app uit te brengen.

50 cent per app

Het is nog onduidelijk wanneer Apple met een oplossing komt, of wat die oplossing zou kunnen zijn. Het lijkt erop dat zeldzame gevallen apart worden beoordeeld. In principe geldt de Core Technology Fee (CTF) echter voor alle apps die onder de nieuwe zakelijke voorwaarden van Apple worden uitgebracht. Het geldt ook voor apps die buiten de App Store worden gedistribueerd in de EU. Ontwikkelaars betalen €0,50 voor elke eerste installatie van een app, als deze app meer dan een miljoen keer is geïnstalleerd. Een eerste installatie is de eerste keer dat een klant een app downloadt op een apparaat, per jaar. Download je de app eerst op je iPhone en daarna op je iPad, dan telt dit als één keer.

De vergoeding geldt voor gratis en betaalde apps. Daardoor kan de situatie ontstaan dat een ontwikkelaar miljoenen aan Apple verschuldigd is, zonder ooit een cent te hebben verdiend. Heb je een app ontwikkeld die zich op een internationaal publiek richt, dan zijn twee miljoen jaarlijkse installaties best realistisch. Je zou dan €500.000,- per jaar aan Apple moeten betalen.

Zo voorkom je een enorme rekening van Apple

Er zijn nu al manieren om onder de enorme CTF-bedragen uit te komen. Eén oplossing is dat de maker van een gratis app voortaan €0,50 in rekening brengt om break-even te draaien. Je verdient er dan niets aan, maar met de inkomsten uit je app kun je de forse rekening van Apple betalen. Een andere oplossing is om de nieuwe zakelijke voorwaarden voor de App Store in de EU niet te accepteren. Je blijft dan werken onder de oude voorwaarden, waarbij je 15 tot 30 procent commissie aan Apple afdraagt. In dat geval verandert er niets: je kunt je gratis app blijven aanbieden en krijgt geen rekening achteraf. Je bent dan wel verplicht om in de App Store te blijven en kunt bijvoorbeeld niet je app via je eigen website aanbieden. Ontwikkelaars hebben één keer de mogelijkheid om terug te gaan van de nieuwe naar de oude voorwaarden.