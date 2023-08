Met de iTunes Movie Trailers-app kun je, zoals de naam al doet denken, filmtrailers kijken van films die op iTunes (komen te) staan. Dat deze app lijkt te stoppen, gaat gepaard met een nieuwe functie in de TV-app. Het nieuws werd ontdekt door MacRumors.

iTunes Movie Trailers-app gaat stoppen

De bejaarde app wordt momenteel gewoon onder Apple’s eigen naam uitgegeven, maar de kans is groot dat je ‘m niet kent. De voornaamste reden daarvoor is dat er al 5 jaar geen update voor is geweest. De laatste keer dat er een nieuwe functie werd toegevoegd, was 9 jaar geleden. Tegelijkertijd is het ook een van de weinige plekken waar Apple het nog over iTunes heeft. Dat het doek nu valt, blijkt uit de grote banner in de app. Daar staat “Apple TV app is the new home of iTunes Movie Trailers”.

Deze dienst heeft niet alleen een app, maar er hoort ook een website bij. Al sinds 1990 kun je daar de nieuwste filmtrailers vinden, maar ook hier vind je nu dezelfde opvallende banner als in de iOS-app. Je kunt erop klikken, maar de link gaat nergens naartoe. Mogelijk wordt dit nog aangepast naar een link binnen de TV-app die standaard op iedere iPhone, iPad en Mac staat.

Als je wel zin hebt in wat nostalgie, dan is het de moeite waard om eens op de website te kijken. Natuurlijk valt meteen het oude ontwerp op ten opzichte van de andere pagina’s bij Apple.com. Wie verder kijkt, ziet ook nog wat oude relikwieën zoals een e-mailadres dat eindigt op @mac.com. Hiermee kon je zelf suggesties indienen en reacties achterlaten. Er is ook nog een manier om actuele filmtijden te bekijken, al werkt dit niet in Nederland en België.

Vervanger voor het kijken van trailers op komst

Er komt een nieuwe dienst in de plaats van iTunes Movie Trailers. Deze zal, zoals aangekondigd in de app, te zien zijn in de TV-app. Momenteel heeft iCulture dit nog niet kunnen ontdekken, maar een gebruiker op Reddit zag het nieuwe menu wel al staan.

De verwachting is dat je geen lange adem moet hebben totdat je de speciale sectie voor filmtrailers ook kunt zien in de TV-app. Als de iTunes Movie Trailers-app echt uit de lucht wordt gehaald, zal deze mogelijk ook niet meer werken voor mensen die de app al geïnstalleerd hadden. Tot het zover is, kun je via de onderstaande link nog een kijkje nemen.