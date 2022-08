Apple is mogelijk van plan om in meer van haar eigen apps reclames te gaan tonen . Dat levert bij veel gebruikers al meteen weerstand op en dat is een zeer logische reactie. Je hebt immers niet voor niets voor Apple gekozen. Maar als Apple het goed aanpakt kun je er ook profijt van hebben, op een manier die je misschien niet zo snel had verwacht.

Gebruikers kopen om allerlei redenen Apple-producten. De één vindt de gebruikersvriendelijkheid belangrijk, de ander koopt het vooral vanwege sterke focus op privacy. Dat geldt ook voor het gebruik van Apple’s eigen apps. Waar veel apps van derden willekeurige reclames tonen (die eventueel af te kopen zijn), zul je die bij Apple zelf niet zo snel vinden. Dit geeft een gerust gevoel, omdat je precies weet wat je krijgt. Daar is dan ook de prijs naar: voor een iPhone betaal je veel meer dan een gemiddeld Android-toestel, waar wat minder focus ligt op privacy. Een advertentievrije omgeving is daarom erg belangrijk. Maar toch zoekt Apple naar manieren om (meer) reclames te gaan tonen in hun eigen apps. Dit levert meteen de nodige discussies op. Dit is zeker terecht, maar er is ook een positieve kant.



Advertenties op m’n iPhone? Dit is er aan de hand

Om meteen even duidelijk te maken wat er nu precies aan de hand is: je hoeft niet bang te zijn dat je op je beginscherm ineens een reclame ziet voor een geheim trucje om oorsmeer te verwijderen. Of dat je irrelevante pushberichten krijgt waarin een bepaald product aangeprezen wordt. Volgens de recente berichten gaat het alleen om advertenties binnen Apple’s eigen apps, voor advertenties die passen bij de app waarin ze staan. Hou er ook rekening mee dat het nu nog slechts gaat om een gerucht. Er is nog niets officieels aangekondigd en we weten ook nog niet hoe Apple de reclames gaat inbouwen. Als ze er al mee door gaan.

Bekijk ook 'Apple wil meer reclame in eigen apps: Kaarten, Boeken en meer' In de App Store zijn we al gewend aan betaalde reclames voor allerlei apps. Nu zou Apple van plan zijn om dit ook uit te breiden, naar andere apps zoals Kaarten en Podcasts.

Hoe Apple nu reclames toont

Om de nadelen en voordelen te kunnen bepalen, is het belangrijk om te kijken hoe Apple nu reclames toont. Apple is fel tegen reclames waarin je getrackt wordt buiten de app waarin je de reclame ziet. Sinds iOS 14.5 moeten ontwikkelaars gebruikers toestemming vragen om ze te kunnen volgen via apptracking (App Tracking Transparency). Je kunt hier aangeven dat je niet gevolgd wil worden, waardoor je gegevens binnen de app blijven. Apple is niet van plan om dergelijke trackingreclames in de eigen apps in te gaan bouwen. Het lijkt er daardoor op dat Apple een meer privacyvriendelijkere manier van reclames wil aanbieden. Ook als een soort tegemoetkoming voor gemiste inkomsten door het beperken van trackingreclames. Het bewijs daarvoor vinden we in de App Store, waar nu al advertenties te zien zijn.

In de App Store verschijnen op het Zoek-tabblad en na het invoeren van een zoekterm reclames voor apps die passen bij jouw voorkeuren en bij de zoekterm. Maar het zijn altijd reclames voor apps die goedgekeurd zijn in de App Store. Het zijn dus uitsluitend advertenties voor apps. Deze advertentieruimte is ingekocht door de ontwikkelaar van de desbetreffende app, die graag naar voren wil komen als reclame bij het invoeren van een bepaalde zoekterm. Zij betalen dus een bepaald bedrag aan Apple, in de hoop meer gebruikers te krijgen. Ook zijn de reclames duidelijk te herkennen. Dit geeft een goed idee hoe Apple dit in de toekomst wil gaan doen. En dat heeft wat mij betreft een aantal nadelen, maar ook voordelen.

Nadelen van Apple’s reclames

Het grootste nadeel is dat de advertenties vaak in de weg zitten. Als ik voor mezelf spreek, merk ik dat ik bij het zoeken in de App Store automatisch de getoonde reclames oversla. Ik scroll meteen naar beneden om naar het eerstvolgende echte zoekresultaat te gaan. Hetzelfde doe ik eigenlijk al jaren bij het zoeken via Google. De advertentieresultaten bekijk ik eigenlijk niet eens meer. De reclames zorgen daardoor voor wat ruis, waardoor je meer moeite moet doen om te vinden wat je zoekt. Onhandig dus.

Een ander nadeel is dat de zoekresultaten door de komst van reclames wat minder oprecht lijken. Iemand heeft immers de ruimte ingekocht om als zoekresultaat te verschijnen, wat lang niet altijd de beste resultaten oplevert. En hoewel de reclames in de zoekresultaten momenteel goed te herkennen zijn, is dat minder het geval in de reclames die Apple sinds kort in het Vandaag-tabblad aan het testen is. Er is geen blauw kader, maar alleen een klein woordje “Ad” (of “Reclame” in het Nederlands). Waar het Vandaag-tabblad voorheen alleen bestond uit speciaal door Apple uitgekozen apps op basis van kwaliteit, kunnen er nu dus ook ineens suggesties tussen staan die wat minder oprecht zijn. Dat is niet de kwaliteit die je gewend bent en ook niet die je van Apple mag verwachten.

Een ander nadeel is dat Apple met deze reclames ontwikkelaars de mogelijkheid geeft om toch enige informatie van jou te zien, ook al is dit een privacyvriendelijkere manier dan de reclametracking op andere apps en websites. Een ontwikkelaar ziet immers dat jij op z’n reclame getikt hebt, na het invoeren van een zoekterm. Ook gebruikt Apple gegevens van je toestel. Denk aan het toesteltype of de provider die je gebruikt. Ook al is het weinig, je geeft toch een stukje privacy weg. Apple neemt wel maatregelen om je privacy te beschermen. Zo word je ingedeeld in groepen en wordt er geen individueel profiel opgebouwd. Deze gepersonaliseerde reclames kun je wel uitschakelen. Daardoor zie je alleen minder relevante advertenties. Het aantal reclames blijft gelijk.

Voordelen van Apple’s reclames

Ervan uitgaande dat Apple ongeveer dezelfde reclamemethode gaat gebruiken als in de App Store, is er ook een aantal voordelen. Neem als voorbeeld Apple Kaarten. Ik ben een groot fan van Apple’s navigatie-app, al is er duidelijk kwaliteitsverschil bij de interessante locaties (zogenaamde POI’s) als je het vergelijkt met Google Maps. Informatie over restaurants, winkels en andere locaties zijn in Google Maps beduidend beter. Maar reclames in Apple Kaarten kan er juist voor zorgen dat de app er kwalitatief gezien op vooruit gaat.

Volgens de bronnen zou Apple van plan zijn om, vergelijkbaar met de App Store, reclames in de Apple Kaarten-zoekresultaten te tonen. Zoek je in Apple Kaarten naar “italiaans restaurant”, dan verschijnt bovenaan in de zoekresultaten een reclame van een restaurant die die advertentieruimte bij Apple ingekocht heeft. Dat maakt het restaurant een stuk zichtbaarder met een grotere kans dat meer mensen er naartoe gaan en daar een hapje gaan eten. Maar dan moet het restaurant er uiteraard wel voor zorgen dat de informatie over zijn toko in orde is. Het heeft voor veel winkels en restaurants niet zoveel zin om tijd en energie te steken in het correct weergeven van de informatie in Apple Kaarten, omdat dit (in Nederland) een stuk minder gebruikt wordt dan Google Maps. Maar als er iets tegenover staat in de vorm van een reclame (met kans op meer aanloop), is er ineens wel een reden om te investeren in correcte informatie. Een meer juiste informatie, levert een kwalitatief betere app op.



Krijgen we straks in de zoekresultaten in Apple Kaarten reclames voor winkels en restaurants?

Natuurlijk zijn er ook andere manieren voor Apple om de kwaliteit van bijvoorbeeld Apple Kaarten te verbeteren, bijvoorbeeld met een soort beloningssysteem waarmee je als gebruiker beloond wordt voor het doorgeven van fouten in Apple Kaarten. Maar met reclames leg je het heft in handen van de winkels zelf.

Overigens levert dit ook weer een probleem op. Waar Apple in de App Store zicht heeft op de kwaliteit van een app waar reclame voor gemaakt wordt, geldt dat uiteraard niet voor een willekeurig restaurant of winkel. Apple kan onmogelijk iemand van het Apple Kaarten-team naar een restaurant sturen om te kijken of het eten daar echt wel zo goed is. Apple kan alleen af gaan op het eigen beoordelingssysteem in Apple Kaarten, wat in Nederland nog door maar weinig mensen gebruikt wordt.

Bekijk ook Zo werkt het beoordelen van locaties en plaatsen in Apple Kaarten Om Apple Kaarten beter te maken, kun je plaatsen en locaties beoordelen als je er geweest bent. Ook kun je eigen foto's toevoegen als je die hebt. In deze tip laten we je zien hoe dit werkt, hoe je je beoordeling aan past en meer.

Naast Apple Kaarten zou Apple de advertenties ook overwegen voor de Boeken- en Podcasts-app. In beide apps zou dit hetzelfde kunnen gaan als in de App Store, waardoor je dus alleen reclames voor andere boeken vindt. De vraag is echter of dit net zo nuttig is. In de App Store ben je sneller geneigd om te zoeken naar een type app (fotobewerking, bijvoorbeeld), terwijl je in de Boeken- en Podcasts-app veel gerichter zoekt op daadwerkelijke titel. Het kan je wel helpen om nieuwe boeken of podcasts te ontdekken die je anders misschien niet zo snel zou vinden.

In theorie kunnen Apple’s reclames ook een ander voordeel opleveren. Mocht dit een financieel succes zijn, dan zouden ontwikkelaars en bedrijven ervoor kunnen kiezen om minder te investeren in trackingreclames (waarin je dus ook op sites en andere plekken gevolgd wordt) en meer in de privacyvriendelijkere reclames van Apple. Door de komst van de App Tracking Transparency zijn de inkomsten bij reclames die je overal kunnen volgen wat teruggelopen. Als Apple’s meer privacygerichte reclames in eigen apps dat verlies op kunnen vangen, zeg ik daar niet per se nee tegen. Hoe minder trackingreclames, hoe beter. Het liefst heb ik natuurlijk helemaal geen advertenties. Maar als Apple’s aanpak ervoor kan zorgen dat er minder reclames komen die je overal en nergens kunnen volgen, heb ik daar best vrede mee.

Reclames zijn oké, maar onder een paar voorwaarden

Ik ben niet per se tegen het tonen van reclames, bijvoorbeeld op een manier zoals dat nu ook gebeurt in de App Store. Maar er zijn wel een paar voorwaarden waar Apple naar mijn idee aan moet voldoen:

Reclames mogen je niet individueel volgen of herleidbare informatie over je delen

Ze moeten duidelijk te herkennen en niet teveel aanwezig zijn

Advertenties mogen alleen relevant zijn (bijvoorbeeld reclames voor boeken als je zoekt in de Boeken-app)

Reclames moeten door Apple gecontroleerd zijn op kwaliteit

De valkuil zit hem echter in een aantal van deze voorwaarden. Als Apple reclames toe gaat staan in meer eigen apps, is het bijna niet te doen om die allemaal te controleren op kwaliteit. In de App Store is dit nog behapbaar, maar hoe gaat Apple dat in haar andere apps regelen? Daar zit voor Apple dan ook nog de grote uitdaging.

Hoe denk jij erover? Zie jij advertenties in Apple’s eigen apps (zoals dat nu in de App Store is) wel zitten? Of haak je meteen af?