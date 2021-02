Porsche chassisontwikkelaar werkt nu bij Apple

Apple heeft Porsche’s vice-president van chassisontwikkeling in huis hebben gehaald. Dat gebeurt in een periode waarin de geruchten over Project Titan overuren draaien. Dr. Manfred Harrer stapt over van Porsche naar Apple en daarmee is er opnieuw bewijs dat Apple’s ambities verder gaan dan software. Harrer werkte meer dan 10 jaar bij Porsche, in zijn meest recente rol voor de Cayenne-serie. Sinds 2016 is hij verantwoordelijk voor chassis-ontwikkeling.



De overstap van Harrer werd ontdekt door Business Insider Deutschland, maar zowel Apple als de voormalige Porsche-man wilden niet reageren op vragen van de publicatie. Het aantrekken van iemand van een luxe automerk is geen verrassing, want analist Ming-Chi Kuo beweerde eerder vandaag dat Apple kiest voor een high-end model, waar een fors prijskaartje aan hangt. Dat moet voorkomen dat betrokken automakers zoals Hyundai en Peugeot met zichzelf concurreren door aan de Apple Car mee te werken. Wat de introductie van de eerste Apple Car betreft: de productie zou op z’n vroegst in 2024 kunnen beginnen en in 2025 moeten dan de eerste exemplaren op de weg zijn.

Hyundai is tot nu toe een stuk openhartiger geweest over de samenwerking met Apple. Maar volgens Insider Deutschland is deze fabrikant nu bang dat ze worden gedegradeerd tot service provider en dat Apple de rest zelf gaat regelen.