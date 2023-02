Een week geleden bracht Apple twee software-updates uit: eentje voor de Apple TV en eentje voor de HomePod. Daarin stelde Apple dat er enkele bugfixes opgelost waren en dat de prestaties verbeterd zijn, maar blijkbaar was dat nog niet genoeg. Nu heeft Apple namelijk opnieuw twee updates uitgebracht, wederom voor de Apple TV en HomePod. tvOS 16.3.2 is beschikbaar voor alle recente Apple TV-modellen, terwijl HomePod 16.3.2 beschikbaar is voor alle HomePod-modellen.



tvOS 16.3.2 en HomePod software-update 16.3.2

De nieuwste update voor de Apple TV heeft buildnummer 20K672, ter vervanging van 20K661 van tvOS 16.3.1. De update brengt in ieder geval bugfixes, al is op dit moment niet duidelijk om welke bugfixes dit precies gaat. Bij de vorige update hadden we nog de hoop dat de verbindingsproblemen met de Siri Remote en de Apple TV eindelijk opgelost zouden zijn, maar dat bleek niet het geval. Hopelijk brengt de nieuwe update wel goed nieuws op dit vlak, al weten we dat op dit moment nog niet.

Voor de HomePod gaat het dus eveneens om software-update 16.3.2. De update lost een probleem op waarbij Siri-verzoeken voor HomeKit niet goed verwerkt konden worden. Sinds een aantal updates gaf Siri een time-out, waarbij de assistent aan gaf dat er een probleem was met het verzoek. Vraag je direct daarna weer om bijvoorbeeld je lampen aan te zetten, dan werkte het weer probleemloos. In HomePod 16.3.2 is dit probleem dus, als het goed is, opgelost. De releasenotes van de HomePod-update is dan ook als volgt:

Deze update lost een probleem op waarbij Siri-verzoeken voor slimme woningen mogelijk mislukten, en bevat ook algemene prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Apple heeft vandaag ook iOS 16.3.1 en iPadOS 16.3.1 uitgebracht, wederom met divers bugfixes.

tvOS 16.3.2 en HomePod-software update 16.3.2 downloaden

Je downloadt tvOS 16.3.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

De update voor de HomePod haal je als volgt binnen:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik rechtsboven op de knop met de drie stipjes. Kies voor Woninginstellingen en selecteer eventueel de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

