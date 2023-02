Mac-gebruikers kunnen naar de Systeeminstellingen gaan, want er staat een update van macOS Ventura klaar. In macOS Ventura 13.2.1 heeft Apple, net als in andere updates, belangrijke beveiligingsverbeteringen en bugfixes doorgevoerd.

Het is weer een klassieke update-avond bij Apple, want alle belangrijke devices hebben een software-update gekregen. Voor de Mac is dat macOS Ventura 13.2.1. In de update spreekt Apple over “belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates”, net als bij de andere updates voor de iPhone en iPad. Dat betekent dus snel updaten als jouw Mac geschikt is.



macOS Ventura 13.2.1 beschikbaar

Het is niet duidelijk welke exacte bugfixes Apple verholpen heeft. Maar van het beveiligingsaspect van de update is gelukkig wel meer bekend. Apple heeft in de update drie beveiligingsproblemen opgelost, namelijk bij de kernel, Shortcuts en WebKit. Het beveiligingslek bij WebKit (de motor achter Safari) is het belangrijkste. Malafide webcontent kon namelijk door het lek kwaadaardige code uitvoeren. Apple zegt op de hoogte te zijn dat dit lek actief misbruikt is, al weten we niet om hoeveel gevallen het gaat. Om jezelf te blijven beschermen is het daarom belangrijk om de update snel te installeren.

De releasenotes van macOS Ventura 13.2.1 luiden officieel als volgt:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

Zie ook onze andere artikelen over de recente updates:

macOS Ventura 13.2.1 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.2.1 via de Systeeminstellingen. Deze app heeft een nieuwe naam en indeling gekregen, maar werkt verder hetzelfde. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS Ventura-update installeren (en eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS Ventura beschikbaar komt wil je natuurlijk meteen updaten, maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor eerdere macOS-versies.