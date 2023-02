Apple bracht afgelopen najaar de nieuwe Apple TV 4K 2022 uit. Daarin zit onder andere een snellere chip en meer opslag en dat voor een lagere vanafprijs. Daarnaast wordt dit model geleverd met een aangepaste Siri Remote. Deze is qua design en knoppen identiek aan het 2021-model, maar dan met een usb-c-poort in plaats van Lightning om hem op te laden. Maar ondanks dat de Siri Remote verder hetzelfde is, spelen er serieuze verbindingsproblemen met de Apple TV. In de reacties op iCulture, op Reddit en Apple’s supportforum wordt uitvoerig geklaagd over de problemen met de Siri Remote en de Apple TV. Wat is hier aan de hand?



Problemen met Siri Remote 2022 en Apple TV 4K

De eerste meldingen van verbindingsproblemen verschenen kort na de release van de nieuwe Apple TV 4K, in november 2022. De problemen zijn eenvoudig samen te vatten: de verbinding tussen de Siri Remote en de Apple TV wordt tijdens het gebruik spontaan verbroken, waardoor de Apple TV niet meer te bedienen is. Een druk op de afstandsbediening zorgt niet voor een nieuwe verbinding en ook het opladen van de remote biedt geen oplossing.

Hoewel Apple een supportartikel heeft waarin staat wat je kan doen om verbindingsproblemen op te lossen, biedt dit allemaal geen definitieve oplossing. De enige manier om weer verbinding te krijgen, is om de Apple TV volledig te herstarten (bijvoorbeeld door de stekker uit het stoptcontact te halen). De afstandsbediening kan dan voor een paar uur tot een paar dagen weer goed werken, maar op ieder moment kan de verbinding weer wegvallen.

Wij hebben deze problemen ook met ons exemplaar ervaren. Vaak valt de verbinding gewoon helemaal weg, maar soms is het zo dat de Apple TV met een flinke vertraging reageert op het gebruik van de afstandsbediening of dat de Apple TV alleen reageert als je de afstandsbediening dichtbij houdt. Het probleem lijkt alleen te spelen met de nieuwste Siri Remote met usb-c, in ieder geval in combinatie met de Apple TV 4K 2022 waar de afstandsbediening bij geleverd wordt. De usb-c-versie van de Siri Remote is ook los te koop, maar het is onduidelijk of het probleem dan ook speelt als deze met een andere Apple TV gekoppeld wordt. Overigens heeft gelukkig niet iedereen met de nieuwste Apple TV last van deze problemen.

Verbindingsprobleem speelt al maanden

Het verbindingsprobleem met de Siri Remote en Apple TV speelt inmiddels al meer dan vier maanden. Apple heeft in de tussentijd meerdere tvOS-updates uitgebracht, met tvOS 16.3.1 als meest recente versie, maar die bieden allemaal geen oplossing. Voor de Siri Remote zelf heeft Apple ook nog geen firmware-updates uitgebracht. Ondertussen is het vanuit Apple stil, dus het is onduidelijk of Apple nu op de hoogte is van het probleem en of er gewerkt wordt aan een oplossing. Het is dan ook verstandig om het probleem aan te kaarten en contact op te nemen met Apple Support.

Verbinding Siri Remote verbroken? Probeer deze tips

Naast het volledig herstarten van de Apple TV door de stekker uit het stopcontact te halen, kan je ook nog één van deze methodes proberen. Soms helpt één van deze manieren om tijdelijk weer verbinding te krijgen, maar een definitieve oplossing is het helaas niet:

Afstandsbediening herstarten: hou de TV-knop en volume-omlaagknop vijf seconden lang tegelijk ingedrukt. Wacht daarna vijf tot tien seconden totdat er een melding Verbinding verbroken in beeld komt. Uiteindelijk maakt de afstandsbediening vanzelf weer verbinding.

Afstandsbediening opnieuw koppelen: hou de afstandsbediening dichtbij de Apple TV en hou de terug-knop en de volume-omhoogknop vijf seconden lang ingedrukt. Plaats dan de Siri Remote bovenop de Apple TV om ze opnieuw te koppelen.

Als de afstandsbediening verbroken is en deze methodes niet lukken, kun je ook je iPhone gebruiken om de Apple TV te bedienen. Ga dan eens naar Instellingen > Afstandsbediening en Bluetooth en selecteer de niet verbonden afstandsbediening. Kies dan de optie om de afstandsbediening te vergeten en koppel hem opnieuw.

Zoals gezegd bieden al deze methodes slechts tijdelijk een oplossing voor verbindingsproblemen met de Siri Remote en Apple TV. Mocht je nog een oudere generatie Siri Remote in huis hebben, dan kun je die als alternatief koppelen en tijdelijk gebruiken. Zodra er meer duidelijkheid is over een definitieve oplossing, lees je dat op iCulture.