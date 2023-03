Al sinds eind vorig jaar klagen veel gebruikers over problemen met de Siri Remote met de nieuwste Apple TV 4K 2022. Door een probleem valt de verbinding steeds weg, waardoor de afstandsbediening niet meer reageert. De enige optie was dan vaak om de Apple TV te herstarten, maar de kans was groot dat de verbinding na een paar minuten weer weg valt. Al met al werd het bedienen van de Apple TV daardoor niet bepaald een pretje, maar nu is er dus goed nieuws. In tvOS 16.3.3 is dit probleem opgelost.



tvOS 16.3.3 beschikbaar

Bij de vorige updates van februari hadden we al de hoop dat de verbindingsproblemen met de Siri Remote en de Apple TV 4K 2022 eindelijk opgelost zouden zijn, maar dat bleek niet het geval. De nieuwste update komt daardoor als geroepen. Ook bij ons in de reacties werd namelijk veel geklaagd over dit probleem, al had niet iedereen er last van. De nieuwste tvOS 16.3.3-update heeft buildnummer 20K680.

In de releasenotes van tvOS 16.3.3 zegt Apple het volgende:

This update fixes an issue where the Siri Remote can become unresponsive on Apple TV 4K (3rd generation).

Omdat de update alleen voor dit model Apple TV beschikbaar is, zijn er geen andere verbeteringen of verbeterde beveiliging.

tvOS 16.3.3 downloaden

Je downloadt tvOS 16.3.3 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

