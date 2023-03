Apple en Samsung: tot elkaar veroordeeld

Een ander bedrijf waar Apple afhankelijk van is qua schermtechnologie, is LG. Wat smartphones betreft heeft Apple niet zoveel te vrezen van LG, maar bij Samsung is dat anders. The Information dook in de relatie tussen Apple en Samsung en spreekt van “het meest ongelukkige huwelijk in tech”. Apple is (nu nog) sterk afhankelijk van Samsung, al zijn ze ondertussen wel druk bezig met het ontwikkelen van eigen schermtechnologieën. Aan de hand van een aantal anekdotes legt The Information uit hoe de samenwerking de afgelopen jaren is verlopen en op welke momenten het misging.



Wantrouwen bij Samsung

Samsung heeft zo weinig vertrouwen in Apple dat engineers niet welkom zijn in de fabrieken om het fabricageproces te bekijken. In 2017 vloog een groep Apple-engineers naar Zuid-Korea om op bezoek te gaan bij Samsungs display-divisie, maar ze kregen te horen dat ze niet welkom waren in de fabriek en ook niet in de kantoren. Samsung was bang dat er intellectueel eigendom zou uitlekken over de OLED-schermen. In plaats daarvan moesten de Apple-engineers vanuit hun hotelkamer praten met Samsung-medewerkers.

Ook kregen de engineers toen ze om informatie op papier vroegen alleen het woord “vertrouwelijk” op papier terug. Dit is een ongebruikelijke situatie voor Apple, die meestal de meest machtige partij is en toeleveranciers onder druk kan zetten. In het geval van Samsung hebben de Koreanen alle macht. Zo dwong Samsung Apple een paar jaar geleden om honderdduizenden extra MacBook-displays af te nemen, ook al waren die niet nodig. Samsung stuurde ook eens miljoenen Retina-schermen voor de iPad mini op. Volgens Apple bevatten ze kleine imperfecties, maar Samsung wilde ze niet terugnemen waardoor ze uiteindelijk toch in het eindproduct werden gebruikt. Een soortgelijk incident gebeurde met MacBook-displays, waarbij Apple zelf de bruikbare exemplaren eruit moest zoeken.

Nog steeds geen iPhones met microLED

De oplossing ligt voor de hand: Apple heeft zoveel disciplines in huis… waarom niet ook zelf displays ontwikkelen? Daar wordt volgens geruchten aan gewerkt voor de iPhone en Apple Watch. Er zijn eerder al pogingen ondernomen, al liep dat niet zo heel goed af. Apple wilde bijvoorbeeld al een microLED-display in de iPhone X gebruiken, maar moest uiteindelijk toch voor OLED kiezen. Sommige mensen binnen Apple vonden de OLED-displays moeilijk afleesbaar in direct zonlicht. Dankzij overnames (LuxVue en meer) had Apple de kennis van microLEDs wel in huis gehaald, maar het lukte niet om het plan door te zetten. De productiekosten waren te hoog en het proces leverde te veel defecten op. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is er nog steeds geen iPhone met microLED-scherm. Misschien komt het er ooit dan toch van en kan Apple met een zelfvoldane glimlach Samsung aan de kant zetten.

