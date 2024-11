Mocht er nog meer bekend worden, dan werken we dit artikel bij. Apple zegt dat er in ieder geval geen verbeterde beveiliging in tvOS 17.6.1 zit.

watchOS 10.6.1 is beschikbaar voor de Apple Watch. Het gaat om een kleine watchOS-update waairn een specifiek probleem opgelost wordt. De kans dat jij daar in Nederland last van hebt, is vrij klein. Maar toch kun je de update installeren.

tvOS 17.6 werd eind juli uitgebracht voor alle recente Apple TV -modellen. Daarin was sprake van algemene verbeteringen voor betere prestaties. Maar blijkbaar was er daardoor ook een bug in geslopen. Daarom is er nu tvOS 17.6.1, die je kan downloaden voor de Apple TV HD en Apple TV 4K .

Melding * Kies optie Lage prioriteit als je een tip of andere feedback hebt. Kies optie Hoge prioriteit alleen voor spelfouten of feitelijke onjuistheden (artikel moet door redactie acuut aangepast worden). Kies de gewenste prioriteit: Hoge prioriteit (spelfouten of spoedige correctie) Lage prioriteit (algemene feedback)

tvOS 17 is de grote software-update voor de Apple TV in 2023. Apple heeft de update aangekondigd tijdens de WWDC 2023 in juni en uitgebracht in september 2023. In tvOS 17 zitten diverse grote verbeteringen. Zo is er FaceTime op de Apple TV, is het beginscherm vernieuwd, heeft de afstandsbediening een zoekfunctie en nog veel meer. De update is beschikbaar voor de Apple TV HD en Apple TV 4K (alle generaties), al werken niet alle functies op elk model.